Ako mať doma vždy upratané? Naučte sa tieto TRIKY a vaša domácnosť bude vždy vyzerať ako čerstvo uprataná.

Vyberajte si domácich pomocníkov, ktorí urobia domáce práce za vás. (Zdroj: Roborock)

BRATISLAVA - Udržiavanie poriadku v domácnosti nie je len o vizuálnom dojme, ale aj o pohodlí a duševnej pohode. Iste by ste sa po náročnom dni v práci netešili domov, keby to u vás vyzeralo ako na bojisku. Mnoho z nás nemá toľko času na upratovanie a už vôbec nie denne. Mám pre vás tipy, ako to zmeniť, mať poriadok, ale aj voľný čas pre seba a rodinu.

Koniec koncov, upratovanie nemusí byť len nepríjemnou povinnosťou. Ak sa naučíte zopár trikov a zavediete doma systematický prístup, udržíte si poriadok pod kontrolou. S týmito jednoduchými tipmi bude váš domov uprataný, čistý a voňavý bez toho, aby ste museli obetovať veľa času a energie.

Minimalizujte nepotrebné

Prejdite si váš domov a zbavte sa vecí, ktoré nepoužívate, alebo nie sú potrebné. Tým, ktoré používate len občas, vyčleňte miesto, kde nebudú zavadzať a tak aj zapadať prachom. Priestor preplnený vecami či rôznymi doplnkami nebude nikdy pôsobiť upratane.

Všetko má svoje miesto

Osvojte si užitočný zvyk – odkladajte všetko ihneď, keď to už nepoužívate, na svoje miesto. Zabudnite na frázu „odložím to potom,“ pretože „potom“ znamená nikdy. V každej miestnosti si zriaďte úložný priestor, kde budete môcť odkladať aj najmenšie drobnosti. Napríklad dekoračné krabice v obývačke neslúžia len na okrasu, ale môžete do nich odložiť napríklad podložky pod poháre, časopisy, servítky či ovládače. Do spálne, prípadne šatníka, umiestnite koše na bielizeň, aby sa vám nepovaľovala zbytočne inde. S poriadkom v detskej izbe si poradia väčšie krabice na hračky.

Boxy a dekoračné krabice vám pomôžu zoorganizovať celú domácnosť. (Zdroj: Getty Images/brizmaker)



Využite praktické pomôcky

Dnes existuje niekoľko užitočných upratovacích pomôcok, ktoré dokážu uľahčiť prácu. Zvážte napríklad investíciu do tyčového vysávača, najlepšie takého, ktorý možno využiť pri viacerých domácich prácach. Tyčový vysávač Roborock Dyad Pro Combo 3v1 je toho príkladom. S týmto multifunkčným bezkáblovým pomocníkom bude upratovanie hračka, lebo čistí bezokrajovo. Využijete ho nielen na suché, ale aj mokré vysávanie. Poslúži vám aj ako praktický ručný vysávač, preto s ním rýchlo odstránite nečistotu či chlpy domácich miláčikov aj z čalúneného povrchu sedačky či postele. A navyše, táto pomôcka sa vyčistí a vysuší úplne sama pomocou modernej technológie. Pri takýchto multifunkčných pomocníkoch sa oplatí zainvestovať a siahnuť po overených značkách, akou je aj Roborock, ktorá patrí medzi najpredávanejšie značky robotických vysávačov.

Multifunkčný tyčový vysávač vám pomôže so všetkými povrchmi. (Zdroj: Roborock)

Rýchle upratanie pred spaním

Ide o každodenný zvyk rýchleho, zhruba desať minútového upratania. Týmto spôsobom zabránite hromadeniu neporiadku. Každý deň urobte inú činnosť – napríklad utrite prach na poličkách, umyte umývadlo alebo vyneste koše. Budete prekvapení, koľko vecí zvládnete aj za tento krátky čas.

Hĺbkovejšie upratovanie raz za týždeň

Triky na denné upratovanie by sme mali, nezabúdajte však, že čistá domácnosť je zároveň aj zdravá domácnosť. Aspoň raz do týždňa si vyhraďte čas na väčšie upratovanie celej domácnosti vrátane kúpeľne, WC, kuchyne aj všetkých izieb. Utrite prach, povysávajte a pozmývajte podlahy, prípadne so šikovným pomocníkom to urobte naraz, vyčistite sanitu, toalety aj celú kuchyňu. A na záver si zapáľte sviečku, sadnite si a vyložte nohy. To je dokonalá bodka po skvele odvedenej práci.

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Otázka môže obsahovať viacero správnych odpovedí. {{ question.context }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Advertoriál pripravený v spolupráci s Roborock.