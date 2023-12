Pozreli sme sa na ceny na vianočných trhoch: Lacné to nebude! Lokše cez 3 eurá, a čo mastený chlieb?

(Zdroj: Tip čitateľa - Barbora)

BRATISLAVA - Do Vianoc ostáva už iba necelý mesiac a mnohí už vo veľkom zháňajú darčeky pre členov rodiny. Spolu s nezadržateľným príchodom Vianoc idú ruka v ruke aj vianočné trhy. Nezameniteľnú atmosféru si od piatku minulého týždňa užívajú aj v hlavnom meste. Pozreli sme sa na to, aké ceny čakajú na návštevníkov. Niektoré doslova nemilo prekvapia.

V piatok 24. novembra oficiálne začali vianočné trhy v Bratislave, a to na Hlavnom námestí rozsvietením vianočného stromčeka. Rovnako, ako každý rok, sú trhy aj na Hviezdoslavovom námestí pri starom Slovenskom národnom divadle. Kým tie na Hlavnom námestí organizuje mesto, na Hviezdoslavovom námestí mestská časť Staré Mesto.

Archívne VIDEO V centre Bratislavy sa začali vianočné trhy

Atmosféru Vianoc tvoria okrem rozsvieteného vianočného stromčeka aj stánky s občerstvením či dekoráciami a rôznymi potrebami. Na trhy sa nedávno išla pozrieť aj čitateľka Barbora. Podľa jej slov si treba na trhy vziať poriadny balík peňazí.

"Mastený chlieb s cibuľou stojí 2,5 eura, cigánska pečienka okolo 7 eur, štrúdľa 3 eura, lokše 3,5 eura, zemiaky s bryndzou 10 eur, varené víno od 2,5 do 3 eur za 2 decilitre, punč od 3 do 8 eur. Podpecníky stoja 7 eur, medovina od 1,5 eura, zemiakové placky zhruba 5 eur," priblížila ceny na vianočných trhoch.

Podľa fotografií stojí mastená lokša zhruba 2,5 eura, s plnkou od 3,5 do 4,5 eura. Párance s posýpkou 7,5 eura. Kapustnica v chlebe či guláš 8 eur, kačací burger 12 eur, grilovaný syr od 4 eur. Za čistý langoš zaplatia návštevníci 4 eurá, s kečupom, tatárskou omáčkou alebo smotanou a syrom 6 eur, za špeciálne 7 eur. Klasické hranolky vyjdú 3,5 eura, batátové 7 eur. Vianočný punč 3,5 eura, turbo punč 6,5 eura. V niektorých stánkoch čapujú aj pivo či prosecco, za 0,4 litra piva zaplatíte 3 eurá, za deci prosecca 2,5 eura, detský čaj 2,5 až 3 eurá.

Ak by sa na vianočné trhy vybrala rodina s dvoma deťmi a na trhoch by si dali dvoje hranolky, jeden smotanový langoš, lokšu s plnkou, jeden klasický punč, 2 decilitre vareného vína a dva detské punče, zaplatili by 36 eur.

Pochutia si aj vegáni či vegetariáni

Na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí v centre Bratislavy sa začali vianočné trhy. Otvorené budú do 31. decembra s krátkou prestávkou počas vianočných sviatkov. Mesto pri ich organizácii tento rok spolupracuje s mestskou časťou Staré Mesto. Obe námestia už zdobia vianočné stromčeky, ktorými sú 12-metrové smreky. Trhy v centre mesta okrem iného spojí novinka, a to "prívetivé zóny". Slúžiť budú najmä na oddych od ruchu trhov. Budú bezbariérové a bude možné si v nich posedieť.

"Vytvorili sme priestor, ktorý bude slúžiť najmä na to, aby si mohli oddýchnuť rodiny s deťmi, seniori, zraniteľné skupiny a všetci, ktorí pretlak na námestí môžu po chvíli nie veľmi dobre zvládať," povedala riaditeľka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Katarína Hulíková. Okrem tradičných vianočných jedál nájdu návštevníci na trhoch aj exotickejšie chute. Ponuka je aj pre vegánov. Vratné poháre a kompostovateľný riad sú aj tento rok. Tento štandard sa podarilo dostať aj na trhy na Hviezdoslavovo námestie, ktoré bude organizovať mestská časť Staré Mesto. Nechýbajú triediace stanice či popolníky na cigarety, ktoré sa neskôr budú recyklovať.

Kultúrny program bude v piatky, soboty a nedele. "Piatky patria čítaniu pre dospelých, potom budú nasledovať koncerty mladých kapiel. V sobotu sme zase vytvorili čítania pre deti a vystúpenia ženských umelkýň so skupinami. Nedele sú plné hudby, vystúpia najmä základné umelecké školy a neskôr sú to aj známe slovenské hudobné mená," spresnila šéfka BKIS. Do kultúrneho programu sa zapojí aj viacero mestských organizácií a aj všetkých 17 bratislavských mestských častí.