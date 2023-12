Sú bratislavské trhy predražené? Obrovské prekvapenie v Budapešti: Z tých cien sa vám pretočia oči!

(Zdroj: Topky.sk)

BRATISLAVA/BUDAPEŠŤ - Vianoce tu sú čo nevidieť a veľa ľudí s atmosféru blížiacich sa sviatkov idú "okoreniť" aj na vianočné trhy. Tie v Bratislave tak, ako každý rok, praskajú vo švíkoch, no obyvatelia prihraničných obcí a miest chodia na trhy aj k našim susedom. Boli sme sa pozrieť na to, aké ceny ponúkajú na trhoch v Maďarsku a boli sme veľmi prekvapení.

O tom, že vianočné trhy nie sú lacný špás, sa už presvedčil nejeden Slovák. Ceny prekvapili mnohých, a to najmä na trhoch v hlavnom meste. Nedávno sme informovali, že napríklad za mastený chlieb s cibuľou zaplatia milovníci Vianoc 2,5 eura, za cigánsku zhruba 7 eur. Lokše či štrúdľa vyjdú zhruba 3,5 eura, zemiaky s bryndzou do 10 eur. Čo sa týka nápojov, tak 2 dcl vína stojí do 3 eur, punč 3 eurá a turbopunč 8 eur, detský čaj 2,5 eura, detský punč 3 eurá.

Nedávno sme sa boli pozrieť na ceny na trhoch v maďarskej Budapešti. Keďže sme išli s vedomosťou, aké ceny sú v Bratislave, mysleli sme si, že ceny budú podobné. Prekvapilo nás však, že ceny boli výrazne vyššie, ako na Slovensku. Napríklad, za klobásu s kyslou oblohou a chlebom si pýtali v prepočte 18 eur.

Niektoré stánky mali napísané ceny aj v eurách, väčšina však len v maďarských forintoch. Ceny sme tak museli prácne prepočítať aktuálnym kurzom. Podľa prepočtov stánkárov je kurz aktuálne na úrovni 340 forintov za 1 euro. Napríklad, hovädzí burger so syrom stojí v Budapešti 20,5 eura. Na Slovensku za kačací burger zaplatia návštevníci trhov v priemere 12 eur. Za hotdog so syrom, či inými variáciami pýtajú stánkári 19 eur. Steakové hranolky vyjdú vyše 7 eur. Za wafle s rôznymi náplňami si v Budapešti pýtajú vyše 10 eur. Čistý langoš vyjde 6,5 eura, s nutellou 9,5 eura, so slaninou či inými variáciami vyše 13 eur. Najviac stojí langoš s trhaným mäsom, a to v prepočte 19 eur. Za čapované lokálne pivo pýtajú takmer 6 eur. Za štrúdľu 4 eurá, guláš v chlebe či kapustnica v Bratislave stoja 8 eur. Za 4 cl tatranského čaju pýtajú 8 eur, varené víno 4 eurá.

Pozrime sa na slovenské ceny. Klasické hranolky vyjdú 3,5 eura, batátové 7 eur. Za čistý langoš zaplatia návštevníci 4 eurá, s kečupom, tatárskou omáčkou alebo smotanou a syrom 6 eur, za špeciálne 7 eur. Za 0,4 litra piva zaplatíte 3 eurá, za deci prosecca 2,5 eura, detský čaj 2,5 až 3 eurá. V Maďarsku stojí čaj 3,3 eura, nealkoholický domáci punč 4,5 eura, nealkoholické nápoje vo fľaške zhruba 3 eurá. Za 3 dcl punč si pýtajú 9,5 eura. Štrúdľa stojí 3,5 eura, fazuľová polievka či guláš v chlebe