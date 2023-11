Ceny plynu raketovo porastú, vláda musí zasiahnuť! Slovenské domácnosti sú ohrozené, varujú analytici

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAV – Vládu Roberta Fica čaká ďalšia ťažká skúška. S príchodom ďalšej vykurovacej sezóny a nového roka musia v krátkom čase predstaviť opatrenia, ktorými by zabránili alebo zjemnili raketové stúpanie cien plynu. Vládne kroky by sa mali dotýkať domácností, malých podnikov aj samospráv. Ceny totiž porastú aj napriek nižšej cene na trhoch.

archívne video

Domácnostiam hrozia enormné ceny plynu: Riešenie SASKY má vláda už rok na stole (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Aj keď ceny energií a najmä zemného plynu medziročne klesli. Nové cenovky sa aj naďalej držia ďaleko nad dlhodobým priemerom. Na ceny energií v posledných rokov vplývala energetická kríza aj rastúca inflácia. Problémom sú však končiace regulácie na ceny energií, pri ktorých bude musieť vláda opätovne zasiahnuť.

Nárast by mohol byť naozaj prudký, píše portál RTVS. „Bude to možno aj o 150% vyššia cena, ako platia domácnosti dnes. Tie majú dotované ceny,“ tvrdí analytik portálu Energie pre vás Jozef Badida.

„Určitý zásah vlády cez nejaké kompenzácie je do istej miery nevyhnutný. O tom, aký veľký, bude musieť rozhodnúť vláda s ohľadom na štátny rozpočet,“ priblížil Miroslav Kulla, bývalý riaditeľ Slovenského plynárenského priemyslu (SPP).

V týchto týždňoch prebieha rokovanie medzi rezortmi a dodávateľmi energií. Podľa šéfky rezortu hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) by však vláda chcela dosiahnuť pokračovanie plošnej pomoci, na ktorú sme si mohli zvyknúť už počas vrcholu energokrízy.

Nord Stream 2 (Zdroj: TASR/AP)

Vyhliadky sú však aj naďalej nepriaznivé a turbulentná situácia na energetických trhoch, rovnako aj cenový vývoj plynu, by mohli pretrvať až do roku 2025. „V roku 2024, ale predovšetkým v roku 2025, sa postaví mnoho nových skvapalňovacích terminálov. Mnoho z nich sa postaví v Európe, takže situácia by sa mala zlepšiť,“ myslí si energokonzultantka Lenka Kovačovská.