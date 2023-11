Petr Pavel po stretnutí s Robertom Ficom: Predvolebná rétorika už nemôže vstupovať do súčasnej spolupráce

Petr Pavel a Robert Fico (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

PRAHA - Dobré vzťahy medzi ČR a SR sú prioritou a predvolebná rétorika už nemôže vstupovať do súčasnej spolupráce oboch krajín. Po stretnutí so slovenským premiérom Robertom Ficom to povedal český prezident Petr Pavel. V piatok to oznámil Pražský hrad, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.