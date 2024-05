Žena (63) počas plávania v mori záhadne zmizla: Nikto si nevšimol číhajúceho predátora! Tragická dohra

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TATHRA – Hrôzostrašné prípady útokov žralokov sa aj naďalej dostávajú na titulky svetových médií. Do centra pozornosti sa však vrátil starší incident, z ktorého priam mrazí. Manželia sa so skupinkou priateľov vydali na pláž, no žena záhadne zmizla. Až neskôr zistili, čo sa v skutočnosti stalo.