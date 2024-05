Pikantné priznania Dolli z Ruže: Sex na verejnosti a... Prsia za 12-tisíc si NEPLATILA ona!

(Zdroj: TV Markíza)

Množstvo módnych kúskov či doplnkov, ktoré Dolli tak rada nosí, sa pohybujú v nehoráznych finančných hodnotách. Pochádzajú totiž z dielne exkluzívnych módnych domov. Paradoxom je, že blondínka podľa jej slov nie je zamestnaná a oficiálne sa nevie o tom, že by sa venovala akémukoľvek povolaniu, hoci bola kedysi kaderníčkou. Nuž a, čo si budeme hovoriť, z podpory by si takýto luxus určite dovoliť nemohla.

Vo videu, ktoré na svojom youtube zverejnil Oski Barami, dokonca najnovšie prezradila, že obrovské silikóny, ktoré rada vystavuje na obdiv, ju vyšli 12-tisíc eur. Teda.. Ju ani nie. Platil ich totiž niekto iný. „Načo by som si ich platila sama, ku*va, keď sú na to ľudia," povedala otvorene. A prezradila aj ďalšie pikantnosti. Počas hry s Ráchel Karnižovou, kde svoje priznania zapíjali pohárom vína, vyšlo najavo, že už absolvovala sex v trojici a mala aj nejaké tie pletky so ženou. Oski sa potom pýtal na sex na verejnosti, no a Dolli sa neštítila opísať aj detaily. „Vonku. Pred autom na kapote," ozrejmila Kortišová, ktorá rozhodne nemôže povedať, že by bol jej život nudný...

(Zdroj: Youtube Oski Barami)