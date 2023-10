Dodávku elektriny na hornej Orave by mali obnoviť do niekoľkých hodín

Ilustračné foto (Zdroj: FB / Obec Hamuliakovo)

VITANOVÁ - Dodávku elektriny v Oraviciach a Vitanovej neďaleko Tvrdošína by mali obnoviť do niekoľkých hodín. Piliari v oblasti momentálne odstraňujú popadané stromy po piatkovom (20. 10.) silnom vetre. Potvrdil to hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.