Pripravte sa na ďalšie extrémy v počasí: Na niektorých miestach leto, na iných mráz a sneh!

(Zdroj: Gettyimages.com)

Podľa predpovedí od meteorológov nás ešte dnes čakajú na toto ročné obdobie ešte mimoriadne príjemné teploty. Potom sa však v našej oblasti začne počasie výrazne meniť. Nad naším územím sa totiž bude nachádzať hranica medzi zimou a letom a počasie bude mimoriadne rozdielne, informuje imeteo.sk.

Očakávaná zmena počasia by sa mala prejaviť už popoludní. Vo vlhkom a teplom vzduchu sa začnú tvoriť prvé zrážky a v noci na piatok by malo na väčšine územia Slovenska pršať. Nezvyčajný jav sa naplno prejaví v piatok cez deň. Z juhozápadu začne prúdiť silný vietor, no teploty budú nezvyčajne vysoké. Na niektorých miestach by mohla ortuť teplomera atakovať hodnotu +25 stupňov Celzia.

Tento teplý vzduch bude spôsobovať tlaková níž so stredom nad západnou Európou, no príjemné počasie nebude v celej Európe. Cez Nemecko a Poľsko sa bude tiahnuť teplotné rozhranie, ktoré oddelí leto od zimy a zatiaľ čo u nás bude aj v sobotu prevládať teplé a príjemné počasie, v Berlíne a vo Varšave bude dokonca slabo nad nulou s očakávanými snehovými zrážkami.

Zmena počasia nad našou oblasťou nastane až v nedeľu, keď postupujúci studený front zrazí teploty nižšie. Cez víkend by malo prevládať teplé a oblačné počasie. Dokonca sa môžu objaviť búrky z tepla, ako tomu býva zvykom v lete. Prvé búrky predpokladajú meteorológovia už v piatok večer, početnejšie by mali byť počas víkendu.