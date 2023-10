Šimečka vytiahol detaily z rokovaní: Lukratívna ponuka pre Pellegriniho! Tlak sa stupňuje

(Zdroj: Topky/ Maarty, Vlado Anjel)

Šimečka dnes popoludní uviedol, že naďalej komunikujú na všetkých úrovniach s predstaviteľmi strán, ktoré by mohli zložiť štvorkoalíciu. „Všetko aktuálne stojí na strane Hlas, ktorá sa má vyjadriť k našej ponuke. Petrovi Pellegrinimu sme dali celkom bezprecedentnú ponuku zastávať post premiéra, napriek tomu, že PS dosiahlo lepší volebný výsledok a silnejší mandát. Pokiaľ vieme, takúto ponuku mu Robert Fico nedokázal dať,“ povedal.

Veľký posun sa im vraj podaril aj v rokovaniach s KDH. "Chcem ešte raz oceniť jasné rozhodnutie ich predsedníctva o vylúčení Smeru a pokračovať v rozhovoroch s PS a inými stranami potenciálnej štvorkoalície. Za to by som chcel poďakovať pánovi predsedovi Majerskému, ale aj ďalším predstaviteľom KDH, s ktorými sme v kontakte. Som si istý, že s KDH by sme sa vedeli dohodnúť a boli by sme stabilnou súčasťou možnej štvorkoalície. Aj včera sme mali s pánom Majerským konštruktívne stretnutie, z ktorého bola jasná ochota ďalej jednať aj s Petrom Pellegrinim,“ tvrdí.

Pellegrini má podľa Šimečku všetky tieto informácie k dispozícii. „Má verejnú ponuku stať sa premiérom. Dostal ponuku, ktorá by stranu Hlas v budúcej vláde postavila na roveň PS - počtom aj silou ministerstiev. Tlmočili sme mu dokonca aj ochotu rokovať o obsadení ministerstva vnútra - napríklad o scenári, že post by obsadila iná koaličná strana ako PS a Hlas, alebo niektorá z nezávislých osobností, na ktorej by bola v štvorkoalícii zhoda,“ dodal.

„Tieto informácie má pán predseda už niekoľko dní. Reakciu prisľúbil. Zostáva nám veriť, že predošlé rozhovory myslel úprimne a využije čas, ktorého je ešte dosť, aby rokoval aj s predstaviteľmi štvorkoalície. My sme na to maximálne pripravení,“ doplnil.