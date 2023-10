Vyrovnaný rozpočet vlády Ľudovíta Ódora je alibistický! Nástupkyni to neuľahčila, tvrdí KDH

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Ódorova vláda si iba umyla ruky, sňala zo seba zodpovednosť, lebo asi počíta s tým, že už čoskoro skončí. Svojej nástupkyni to však neuľahčila, lebo tá bude musieť zostavovať nový návrh štátneho rozpočtu úplne od základu. Jediné, s čím môže pracovať, je technokratický súbor opatrení na konsolidovanie verejných financií, ktorý predložil kabinet Ľudovíta Ódora minulý týždeň," vyhlásilo KDH. Hnutie sa v tejto súvislosti stotožnilo s vyjadrením Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Tej chýba zo strany vlády dokument s informáciou, ako by mal vyzerať mix opatrení na strane príjmov a výdavkov, ktorý by viedol k dosiahnutiu vyrovnaného rozpočtu čo možno najrealistickejším spôsobom. KDH pripomenulo, že nová vláda bude musieť zostaviť realistický rozpočet na budúci rok vo veľmi krátkom čase a parlament ho bude musieť schváliť do konca decembra. Inak vstúpi Slovensko do roka 2024 s rozpočtovým provizóriom, čo bude zlou správou pre veriteľov požičiavajúcich peniaze zadlženému štátu.

"Žiadame kabinet Ľudovíta Ódora, aby ďalej pracoval na príprave podkladov na realistický rozpočet, ktorý uľahčí ďalšie kroky novej vláde, nech už bude akákoľvek. V takejto situácii treba hľadieť na záujmy celého Slovenska, a nie na čiastkové záujmy jednotlivcov," doplnilo hnutie. Na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu by bolo potrebné už v nasledujúcom roku prijať opatrenia v objeme 6,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 8,5 miliardy eur. Vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu musí vláda takýto rozpočet pripraviť a predložiť parlamentu. V súčasnej dobe ho však považuje za neprijateľnú možnosť a jeho predloženie vníma výlučne ako splnenie zákonnej povinnosti. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v stredu (11.10.) schválil kabinet.