AKTUÁLNE Pripravte sa! Opäť začnú kontroly na hraniciach so susednými štátmi: Premiér Ódor reaguje

Platiť by mali do 13. októbra, ich prípadné predĺženie bude závisieť od aktuálnej situácie. Na sociálnej sieti X to oznámili český premiér Petr Fiala a minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa v Prahe.

Archívne video: Vodiči nákladných áut na hraniciach nafúkali

Vodiči nákladných áut na hraniciach nafúkali (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

"Od polnoci zavádzame náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom. Opatrenie koordinujeme s Poľskom, ktoré zavádza podobné kontroly, Slovenskom aj ďalšími susednými štátmi," uviedol český premiér. Tento krok zdôvodnil nárastom počtu nelegálnych migrantov prichádzajúcich do EÚ. ČR podľa jeho slov túto situáciu neberie na ľahkú váhu. "Aktívne bojujeme predovšetkým proti prevádzačom a obchodníkom s ľudským nešťastím," vysvetlil Fiala. Podľa Rakušana ide o opatrenie, ktoré je na účinný boj so skupinami prevádzačov a nelegálnou migráciou nutné. "Kontroly budú prebiehať náhodne po celej dĺžke hraníc so Slovenskom tak, aby čo najmenej obmedzili cezhraničnú premávku a zbytočne nezaťažovali dopravu ani cestujúcich," spresnil šéf rezortu vnútra.

Minister dodal, že podobným spôsobom bude svoju hranicu so SR kontrolovať aj Poľsko. "Kontroly plánujeme do 13. októbra, prípadné predĺženie bude závisieť na aktuálnej situácii," doplnil Rakušan s tým, že ČR je v tejto otázke v kontakte ako so slovenskou stranou, tak aj s Rakúskom a Nemeckom. Rezort vnútra zároveň žiada ľudí o pochopenie a ústretovosť pri prípadnej kontrole.

Česká polícia začala vykonávať kontroly na hraniciach so Slovenskom (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

K zatváraniu hraníc pristúpilo aj Poľsko

Poľsko zavádza od polnoci z utorka na stredu dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom, oznámil v utorok poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski. Nový režim potrvá desať dní a je možné ho predĺžiť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP. Zavedenie dočasných kontrol na hraniciach so Slovenskom oznámilo krátko predtým aj Česko.

"Vláda rozhodla o obnovení dočasných hraničných kontrol na hraniciach so Slovenskom. Kontroly budú zavedené od polnoci," uviedol Kamiňski. Dodal, že kontroly boli zatiaľ zavedené na desať dní, no existuje vysoká pravdepodobnosť, že budú predĺžené. Minister poukázal na to, že oproti minulému roku vzrástla nelegálna migrácia a počet migrantov zadržaných na Slovensku o takmer 1000 percent. Podľa Kamiňského prechádza cez Poľsko smerom do Nemecka a iných krajín Európskej únie množstvo migrantov. "Len za dva týždne sme zaznamenali a zadržali 551 nelegálnych migrantov," povedal Kamiňski.

Slovensko zareaguje na kontroly na hraniciach s Českom a Poľskom

Slovenská republika v stredu (4. 10.) zareaguje na kontroly, ktoré na slovenských hraniciach zavedú Česko a Poľsko. Avizoval to premiér Ľudovít Ódor. Nelegálna migrácia podľa neho potrebuje európske riešenie na vonkajších hraniciach.

