České kontroly na hraniciach so Slovenskom odštartovali: Zadržali 20 migrantov, prevádzač utiekol, Poľsko priechody uzavrelo

OSTRAVA - Krátko po zavedení kontrol na hraniciach so Slovenskom v noci na dnešok moravskosliezski policajti zaistili pri Jablunkove na Frýdecko-Místecku v dodávke skupinu dvoch desiatok migrantov zo Sýrie. Prevádzač z miesta utiekol. ČTK to povedala hovorkyňa moravskosliezskej polície Pavla Jiroušková. Do kontrol sa v kraji zapojilo osem desiatok policajtov.

"Striedajú sa v dvoch smenách. Ide o policajtov Moravskosliezskeho kraja. Pomáhajú nám ale aj kolegovia z Olomouckého kraja a cudzineckej polície," uviedla Jiroušková. Policajti sa podľa nej zameriavajú na veľké hraničné priechody ako je ten v Mostoch pri Jablunkove. Námatkové kontroly robia aj na menších prejazdoch či vo vlakoch prichádzajúcich do Česka zo Slovenska.

Už krátko po polnoci zadržali policajti na hraničnom priechode Šanca neďaleko Jablunkovho dodávku s prevážanými migrantmi. "Policisti chceli vozidlo zastaviť. Vodič ale zastavil ešte skôr, z auta vyskočil a utiekol," uviedla hovorkyňa. Dodala, že v nákladovom priestore potom policajti našli dve desiatky migrantov zo Sýrie. Medzi nimi boli aj tri deti. "Po prevádzačoi pátrame," uviedla Jiroušková.

Česká republika kvôli zvýšenému počtu migrantov odo dneška zavádza náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom. Zatiaľ sú v pláne do 13. októbra, prípadné predĺženie bude záležať na aktuálnej situácii. Česko tak reaguje na rovnaký plán Poľska, ktoré chce zabrániť cestám utečencov z juhovýchodnej Európy. Začatie dočasných kontrol na slovenských hraniciach od polnoci na dnešok oznámilo popri Poľsku a Česka aj Rakúsko. Dosluhujúca slovenská vláda o svojom postupe rozhodne dnes.

Niektoré hraničné priechody s Poľskom dočasne uzavreli

Na poľsko-slovenskej hranici v noci na stredu dočasne uzavreli niektoré priechody. Ide napríklad o priechod cez Lysú nad Dunajcom, Lysú Poľanu či medzi obcou Čirč a poľským Leluchówom. Starosta Čirča Michal Didik tomu nerozumie, keďže v okrese Stará Ľubovňa problém s nelegálnou migráciou nemajú, a práve to má byť dôvod uzavretia hraníc.

"Dozvedel som sa o tom v utorok poobede od starostu Leluchówa, preveroval som to ďalej cez primátora Muszyne a potvrdil mi to aj malopoľský maršálek. Zatiaľ by to malo byť na desať dní, keby bola nejaká zmena, budú nás informovať. Myslím si, že ak chcú chrániť hranice pred prechodom utečencov, ktorých som tu ja v živote nevidel, mali uzavrieť všetky priechody," skonštatoval Didik s tým, že cez priechod môžu prejsť len peší s pasom, autá musia zaparkovať pred hranicou.

Skomplikuje to podľa starostu najmä cestovný ruch, ale aj obchodný tranzit. Dodal, že negatívne to vnímajú najmä poľskí dodávatelia tovaru. "Ja to vnímam ako predvolebnú kampaň v Poľsku, podľa mňa nebol dôvod uzavrieť tieto priechody, pretože tu na severovýchode sme nezaznamenali žiadnych migrantov. Je to také zvláštne vidieť, že tam stojí armáda a polícia a všetkých kontrolujú," uzavrel starosta.

Ľudia sa môžu pre kontroly zdržať

Na ceste do Rakúska, Česka a Poľska treba pre kontroly na hraniciach so Slovenskom počítať s možným zdržaním. Upozornilo na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na webe.

Slováci by sa podľa neho mali pripraviť na kontroly dokladov. "Je potrebné počítať aj s dopredu neavizovanými dopravnými obmedzeniami," priblížil rezort. Apeluje preto na cestujúcich, aby v záujme rýchleho a bezpečného prechodu hraníc mali dostatočnú časovú rezervu.

Dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom v noci zaviedli Česko, Poľsko aj Rakúsko. Ich cieľom je účinne bojovať proti prevádzačským skupinám a nelegálnej migrácii. Na kontroly zavádzané susednými krajinami v stredu zareaguje Slovenská republika, avizoval to premiér Ľudovít Ódor.