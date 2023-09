Slovenský unikát: Dve generácie a jedno spoločné dielo, otec napísal knihu a dcéra vytvorila úvodnú ilustráciu

(Zdroj: Archív RP)

POPRAD – Na slovenský trh prichádza ďalšia kniha od známeho Popradčana a bývalého kariérneho diplomata Rastislava Puchalu. Okrem pozitívnych ohlasov od čitateľov, za svoje diela dostal aj významné ocenenia. Pri poslednej knihe On postaví dom Tebe mu pomáhala aj dcéra Mirka, ktorá je začínajúcou výtvarníčkou spod Tatier a v súčasnosti sa pripravuje na štúdium umeleckého dizajnu. Navrhnutie obalu otcovej knihy bola pre ňu obrovská výzva.

Popradčan Rastislav Puchala posledné roky pôsobí v súkromnom sektore a venuje sa písaniu kníh. Debutoval s publikáciou Platón a Augustín. Jeho ďalšia kniha Teleológia a teológia moci sa dokonca zaradila medzi odporúčanú literatúru pri štúdiu starovekej filozofie a dodnes predstavuje jedinú monografiu na danú tému od slovenského autora. Prozaické dielo Archa zmluvy si získalo obrovský ohlas a vyšlo v dvoch vydaniach.

O rok neskôr mu vyšiel román Veža zo slonovej kosti, v ktorom reflektuje málo známu a ešte menej prehodnotenú špecifickú skúsenosť života cirkvi a spoločnosti v minulom režime, ktorou rodina hlavného hrdinu a jej blízki príbuzní a priatelia prechádzajú. Pred rokom mu vyšla zbierka poviedok pod názvom Priestupný rok.

Za svoje dielo si vyslúžil aj uznanie odbornej literárnej obce. Je nositeľom ceny za Knihu roka 2020 Prešovského samosprávneho kraja a Prémie Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2021 v kategórii próza. Tento rok prichádza s novou knihou On postaví dom Tebe. Z chudobného pastiera sa stane kráľ – mocný, múdry a dobrý. Mohlo to byť obyčajné rozprávanie o vzostupoch a pádoch, o láske, nenávisti a zrade, o vojnách i zabíjaní, o budovaní miest a zakladaní mocnárstva. Mohlo byť, ale nie je, pretože v rozprávaní o neobyčajnom pastierovi, čo sa stal kráľom neobyčajného kráľovstva, nie je najdôležitejší pastier, ani kráľovstvo, ktoré rozšíril do nebývalých rozmerov, ale nevyspytateľné cesty Božie, ktorými vodí svoj ľud.