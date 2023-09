VIDEO Bez nového operátora hrozí nárast cien za telefonovanie a mobilný internet, uvádzajú poslanci zo SaS

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA- Ľudom a podnikom podľa strany SaS hrozí zvýšenie cien za mobilný internet a telefonovanie. Môže sa tak stať z dôvodu aukcie zostávajúcich frekvencií pre mobilných operátorov, ktorá podľa strany môže mať negatívny vplyv na konkurenčné prostredie. V prípade, že by prišlo k zamedzeniu vstupu nového operátora na telekomunikačný trh, ovplyvnilo by to ceny a poplatky poskytovaných služieb, informovala strana v utorok.