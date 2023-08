Slováci neverili vlastným očiam: Na oslavy SNP prišiel Suja oblečený v uniforme! Jasný odkaz odborníkov

(Zdroj: FB / Milan Uhrík)

29. augusta si Slovensko pripomenulo výročie Slovenského národného povstania, konkrétne tento rok už 79. Politici si tento významný deň v dejinách uctili rôznym spôsobom, mnohí kládli vence v pietnej sieni Pamätníka SNP v Banskej Bystrici, iní si zorganizovali po vlastnej linke svoj akcie. Vo Zvolene medzi ľudí vyšli počas osláv aj predstavitelia hnutia Republika. Najviac však zaujal jeden z ich poslancov.

VIDEO Prezidentka Zuzana Čaputová počas osláv 79. výročia SNP v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici

Prezidentka Zuzana Čaputová počas oslav 79. výročia SNP v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Miroslav Suja totiž medzi ľudí vyšiel v uniforme Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, s vyznameniami a červenou baretkou na hlave. Samotný poslanec je členom tohto zväzu a rád sa ním prezentuje. Nie je to však ak dávno, keď on a jeho kolegovia z hnutia ešte ako členovia Kotlebovej ĽSNS vešali v tento deň na Úrad BBSK čierne vlajky. "Hnutie REPUBLIKA vníma SNP ako významný okamih a súčasť našej histórie. Sme presvedčení, že pohnútky väčšiny povstalcov boli úprimné a ich odhodlanie ísť bojovať za slobodu si zasluhuje spomienku a historickú úctu," napísal na sociálnej sieti Milan Uhrík. Poslanci si pritom okrem Zvolena uctili pamiatku SNP aj v iných mestách.

Odborníci v tom majú jasno

Podľa odborníkom má tento názorový obrat jasný cieľ - zväčšiť si koaličný potenciál. Okrem toho majú nadbiehať aj strane Smer, aby sa stali možnými koaličnými partnermi. „Je to absolútny kotrmelec, ktorý sa len málokedy vidí. Na druhej strane, ide o novú politickú stranu, aj keď sú tam starí politickí harcovníci, no vyzerá to tak, že niektorí voliči majú veľmi krátku pamäť. Myslím si, že tento kotrmelec nie je ani kvôli ich voličom, ale skôr pre možnú spoluprácu so stranou Smer a s tým súvisiacou možnou vládou, ktorá môže vzniknúť po voľbách,“ myslí si politológ Radoslav Štefančík. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.

O rovnakých zajačích úmysloch hnutia hovorí aj šéf agentúry AKO Vláclav Hřích. „Začali inak komunikovať. Spomenuli si na mnohé historické udalosti, na ktoré si dovtedy nepamätali. Začali komunikovať so Zväzom protifašistických bojovníkov. Relativizujú teda svoju minulosť,“ ozrejmil. Na druhej strane však hovorí aj B, a teda, že týmto krokom riskujú, že prídu o istú voličskú základňu. „Ich časť voličov pochádza z ĽSNS a v tejto chvíli už nebudú pre nich takí autentickí,“ podotkol Hřích.

S členstvom Suju problém nemajú

Suja pôsobí ako člen miestneho zväzu protifašistických bojovníkov v Detve, kde údajne s jeho členstvom problém nemajú. Naopak, tvrdia, že sa poctivo stará o jeden z hrobov. „Pán Suja viac ako 10 rokov opatruje hrob neznámeho červenoarmejca na Kochlačke pri Detve v ťažko dostupnom teréne a dnes tento hrob vyzerá dôstojne a seriózne. Organizácia ZO SZPB Detva nezaznamenala ani jeden dôvod na neprijatie pána Suju do ZO,“ uviedol vo svojom stanovisku predseda základnej organizácie Július Feješ. Začiatkom leta pritom Milan Uhrík zverejnil fotografiu s novým predsedom zväzu.

S generálom Viktorínom sme boli zablahoželať novému predsedovi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pánovi... Posted by Milan Uhrík • Republika on Tuesday, June 27, 2023

Uhrík ešte ako člen ĽSNS pritom nevyjadril žiaden odpor, keď jeho vtedajší stranícky šéf vešal na Úrad Banskobystrickej župy čiernu vlajku v čase výročia SNP. Hovoril pritom o červenom puči. Uhrík ako vtedajší riaditeľ Úradu sa k celej veci neohradil a povedal, že k minulosti sa nevie vyjadriť, lebo nie je historik.