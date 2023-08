Vláda Hlasu s PS-kom? Erik Tomáš zbúral všetky ilúzie, aj tak si ho ale podal Fico či Galko!

Erik Tomáš to po relácii schytával z každej strany. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Maarty, TASR/Martin Baumann)

Dôvody, prečo vraj nesmie byť PS vo vláde

Tomáš sa na túto tému rozhovoril po natáčaní nedeľnej diskusnej relácie a aj pre denník Pravda sa snažil voči PS vymedziť. "Jasnejšie som to už povedať nemohol! V relácii som uviedol konkrétne dôvody, pre ktoré sa nedá isť do vlády s Progresívnym Slovenskom," povedal Tomáš a zverejnil video, ktoré vraj dokazuje jeho názorový nesúlad s PS.

"Bič plieska na konci. Jediným normálnym prieskumom sú voľby. Ľudia sa nebudú rozhodovať podľa prieskumov. Strana Hlas dokazala z opozície zvyšiť príspevky aj dôchodky. Je to dosť, a podľa toho by sa strana Hlas správala, aj keby bola vo vláde," povedal o Hlase Erik Tomáš po relácii, pričom dodal, že PS je tlačené do popredných pozícii v prieskumoch "umelo".

Tomášovmu čudovaniu sa Fico nerozumie

Erik Tomáš je pritom prekvapený, že ich kritici označujú ako liberálnu stranu, ktorá sa po voľbách vraj "spolčí s PS". Podľa predsedu Smeru-SSD Roberta Fica sa však Tomáš "čuduje zbytočne". "Podpredseda Hlasu, môj bývalý dlhoročný hovorca, Erik Tomáš dnes konštatoval, že Hlasu nepomáha, ak ho niekto priraďuje k Progresívnemu Slovensku (PS). Ten niekto je ale predovšetkým samotný predseda Hlasu Peter Pellegrini, ktorý v inom rozhovore vyhlásil, že SMER- SSD je stranou minulosti, že si so mnou nevie predstaviť spoluprácu a že vládu by najradšej zložil s niekým z rozpadnutej vládnej koalície a s nejakým politickým novotvarom," píše Fico v statuse.

"Ak sa Erik Tomáš sťažuje, že za posledný rok jeho stranu všetci lepia k PS, stačilo by, keby podobne ako my, otvorene, bez podmienok Hlas vyhlásil, že základom novej vlády po voľbách 30. septembra 2023 bude spolupráca dvoch sesterských strán v Strane európskych socialistov. Jasné ako facka. Ale to Hlas nikdy neurobí, tak nech sa Erik Tomáš nečuduje," dodal ešte Fico.

Do Tomáša sa oprel aj Galko z OĽaNO a priatelia

Fico však nebol jediný, ktorý komentoval slová Tomáša o PS. Bývalého Ficovho hovorcu si totiž "vychutnal" aj exminister obrany a súčasný kandidátky OĽaNO a priatelia Ľubomír Galko. "Tomáš sa "dôrazne" ohradzuje voči spájaniu s liberalizmom, voči spolupráci s PS, s SaS, kritizuje "bratislavskú kaviareň". Tvrdí, že oni sú „číra sociálna demokracia," a ľudí viackrát vyzval, aby sa nerozhodovali podľa výsledkov prieskumov, o ktorých on sám pochybuje," napísal Galko. "To, že letíte s preferenciami dole ešte rýchlejšie ako onehdá pretekár Procházka, je isté ako olovená rúra, zlatúšik," neodpustil si viacero ironických poznámok Galko.

Po relácii Tomáša skritizoval aj bývalý štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Andrej Stančík z Demokratov. "Napriek urputným snahám vykresľovať HLAS ako chrumkavého partnera k PS a SAS, realita vždy preváži," napísal Stančík. "Toto sú presne reči, ktoré hrajú v prospech propagandy a extrému. "Nečudujme sa, že polovica národa verí dezinformáciam, keď ich šíria aj “mainstreamoví” politici," píše Stančík.