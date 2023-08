Hlas-SD pôjde do vlády, ktorá podporí schválenie 13. dôchodkov

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Rovno chceme oznámiť, že pôjdeme len do takej vlády, ktorá sa zaviaže k schváleniu skutočného 13. dôchodku vo výške priemerného dôchodku. To je aj naša podmienka v národnej petícii za zmenu," povedal Tomáš s tým, že do vlády nepôjde Hlas-SD so stranami, ktoré by chceli dôchodky krátiť.

Mimoriadne dôchodky sa budú opäť zvyšovať

Tomáš upozornil na to, že Hlas-SD presadil v parlamente mimoriadne zvýšenie dôchodkov a rozmrazenie minimálnych dôchodkov s platnosťou od 1. júla. Invalidné, vdovské, sirotské, predčasné dôchodky aj úrazové dávky tiež dostávajú občania zvýšené o 10,6 %. Tomáš pripomenul, že minimálne dôchodky sa budú zvyšovať v tomto roku druhýkrát, konkrétne v októbri. "Dôležité je aj to, že v zákone je už pevne ukotvený mechanizmus mimoriadnej valorizácie, a teda v prípade, že dôchodcovská inflácia prekročí aj v budúcich rokoch 5 %, dôchodky sa budú zvyšovať viackrát do roka," vyjadril sa Tomáš.