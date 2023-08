Peter Bobula z KDH: Prišla móda marketingových projektov, nevedia ako krajinu spravovať! Ľudia si zaslúžia lepší život

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ste v KDH od jej vzniku. Nikdy ste neuvažovali, že prestúpite do inej strany?

- Neuvažoval som o tom nikdy, pretože v KDH som z dvoch dôvodov. Prvým je presvedčenie a vôbec prístup k angažovanosti vo verejnom živote. Neangažujem sa preto, aby som sám pre seba dosiahol nejaké osobné ciele, ale chcem pomôcť niečomu, čo je zmysluplné a čo považujem za dobré pre ľudí. Od začiatku ma zaujala myšlienka kresťansko-demokratickej strany. Pretože to sociálne a trhové hospodárstvo je typ politiky, ktorý prináša všade úspech. Nedá sa nepovedať, že v krajinách, ktoré dlhodobo spravovali kresťanskí demokrati, je vyššia životná úroveň, ako v krajinách, kde to robili iní. Toto moje presvedčenie mi počas celých 33 rokov vydržalo. 26 rokov sme boli parlamentnou stranou, 7 rokov nie sme parlamentnou stranou. Život prináša stále nové, nové výzvy a teraz ich cítim tiež.

Zažili ste všetkých predsedov. Od Jána Čarnogurského, Pavla Hrušovského, Jána Figeľa až po Alojza Hlinu. Teraz KDH vedie Milan Majerský. Skúste ich porovnať?

- To by bolo na celú knihu a určite dnes nemáme priestor, aby sme sa jednotlivo venovali všetkým piatim predsedom. Čo je dôležité je, že to boli veľmi rozdielne typy aj osobnostne a, samozrejme, že aj zodpovednosť, ktorú niesli v nejakom konkrétnom období, prinášala iné problémy, iné aktuálne otázky, bola iná politická situácia na Slovensku aj okolo nás. Každý z nich určite veľa priniesol a má veľké pozitíva. Každý z nich sa samozrejme nechtiac dopustil aj nejakých chýb. Dôležité je povedať, že väčšina slovenských politických strán v podstate spolu so zakladajúcim predsedom končí. V KDH je už piaty predseda a predsedu KDH naozaj volí členská základňa. Na sneme je okolo 400 delegátov, predchádza tomu ešte 79 okresných snemov. Čiže tá otázka je vždy zoširoka a do hĺbky prediskutovaná, prebratá, vysvetlená, otázky sú zodpovedané. A to je svojim spôsobom aj fascinujúce na KDH, že tak široké spektrum ľudí vyberá svojho lídra pre nasledujúce obdobie. Nerozhoduje o tom žiadna úzka uzavretá skupina, ani oligarcha či sponzor alebo darca. V tom je to pekné.

Ako vnímate bývalého šéfa Alojza Hlinu, ktorý je teraz na kandidátke SASKY?

- Vzhľadom na to, že v týchto parlamentných voľbách, ktoré sú o dva mesiace, kandiduje on i ja, tak sa nebudem tejto otázke venovať.

KDH bola vždy vnímaná ako konzervatívna strana, ktorá sa venuje len kultúrno-etickým otázkam. Je dnes KDH iné? Má priestor v súčasnej dobe?

- Toto, čo ste teraz pomenovali, je vzhľadom k verejnosti jedným z problémov, alebo hendikepom, pretože veľká časť ľudí ako by vnímala len to, že sa venujeme jedinej oblasti a to je kultúrno-etická. Nie je to pravda. My sme kompletná politická strana a náš program je kompletný. Náš program, aj ten ktorý prinášame pred týmito parlamentnými voľbami, sa venuje celej šírke problémov, venuje sa všetkému. Venujeme sa pochopiteľne hospodárskym témam, jednotlivým rezortom a hlavne sa zaoberáme tým, ako zastaviť zaostávanie Slovenska. Slovensko už 15 rokov zaostáva v raste životnej úrovne nielen za západoeurópskymi štátmi, ale povedzme aj za susedným Českom a to je zlé.

KDH nie je už dve obdobia v parlamente, ale v komunálnych a regionálnych voľbách dosahuje výborné výsledky. Máte dokonca dvoch europoslancov. Čím to je?

- Dnes sú vlastne štyri roviny správy verejných vecí. Tá komunálna, miestna miest a obcí, regionálna samosprávnych krajov, celoštátna a ešte aj európska. Z týchto štyroch rovín politiky sme naozaj v troch silní a v jednej sme veľmi slabí a to je tá celoslovenská. Ale tá je tá najdôležitejšia, pretože Slovensko je parlamentná demokracia a najmocnejším orgánom je Národná rada SR, nie len preto, že schvaľuje zákony a z jej zloženia sa odvíja zloženie vlády, ale aj preto, že jedine Národná rada SR môže tie ďalšie tri roviny správy verejných vecí oslabiť a posilniť, či už kompetenčne alebo aj finančne. A áno, práve tam je náš problém. V komunálnych voľbách - vo všetkých deviatich, ktoré boli od roku 1990 – sme zo strán skončili na druhom mieste. Menila sa iba víťazi. Sme vždy veľmi silní, máme stovky starostov, tisíce komunálnych poslancov. Aj po posledných komunálnych voľbách máme vyše 200 starostov, 7 primátorov miest a vyše 2000 komunálnych poslancov. Rovnako aj v regionálnej samospráve sme silní a v Európskom parlamente máme dvoch veľmi dobrých a výrazných poslancov zo 14, ktorí sú zvolení za Slovenskú republiku. Je to tým, že sa nám úspešne darí v tej malej, regionálnej politike systematicky pracovať s ľuďmi a vyhľadávať šikovných a schopných ľudí, ktorí majú podporu vo svojom okolí. A nie je žiadne tajomstvo, že už dve volebné obdobia sme nedokázali presvedčiť pri takzvaných veľkých, parlamentných voľbách dostatočný počet voličov. Tam zaostávame akoby v tom veľkom marketingu. Je to jednak výzva pre nás dovnútra, ale súvisí to aj s tým, že slovenská politika akoby trošku zvulgárnela a sprimitívnela v tom, že štandardné politické strany sú na ústupe a prišla veľká móda v úvodzovkách „nezávislosti marketingových projektov“, ktoré nemajú členskú základňu a nerobia to, čo majú strany robiť, ale darí sa im veľmi dobre a profesionálne zvládať marketing v tých plytkých, jednoduchých ponukách voličom. Potom, keď tieto subjekty preberú zodpovednosť za spravovanie štátu – a videli sme to aj v ostatnom období – vedia byť na jednej strane veľmi dobrými kritikmi, ale keď majú prevziať zodpovednosť, tak sa ukáže ich slabina. Nemajú program a nemajú ani odborníkov a nevedia, ako spravovať krajinu.

Spomínali ste voličov. Kto je voličom KDH a čo na KDH voliči najviac oceňujú?

- Samozrejme, jedna stránka veci sú prieskumy a analýzy, ktoré máme rovnako, ako ich má každá politická strana, veď dnes ich robí už mnoho profesionálnych inštitúcií. Vieme pomenovať, aká je to veková skupina, sociálna skupina, vieme povedať, že viac sú to ženy ako muži. Vieme povedať, z akých veľkých sídel sú, teda či sú skôr z veľkých miest, alebo menších obcí, toto všetko poznáme. Ale skôr je zaujímavé, a v tom je to pozitívne, že skôr sú to ľudia s vyšším vzdelaním a áno, vekovo je to posunuté skôr do vyšších vekových skupín, čo samozrejme nie je žiadne tajomstvo a asi to ani nikoho neprekvapí. No máme čo robiť, aby sme oslovila aj ďalších.

Na to nadviažem. Myslíte si, že máte šancu uspieť, keďže v parlamentných voľbách máte silnú konkurenciu, a iné rovnako konzervatívne strany vám berú voličov?

- Som presvedčený o tom, že áno. Máme čo ponúknuť. Ako som už povedal, my sme veľmi tvrdo a poctivo pracovali na tom, aby sme voličom predstavili kvalitný volebný program, v ktorom navrhujeme, ako riešiť problémy, ktorými dnes Slovensko žije a hlavne prečo zaostáva ekonomicky a hospodársky. Pracovali sme aj na tíme nových odborníkov, snažíme sa pripraviť a osloviť šikovných ľudí, ktorí u nás vytvárajú odborné skupiny. Oni jednak tvorili volebný program a jednak sú aj pripravení prevziať zodpovednosť v jednotlivých oblastiach správy štátu. V tomto sme urobili veľký kus práce a som presvedčený, že máme čo povedať a trochu odbočím, ale som presvedčený, že aj v slovenskej politike raz potečie voda dolu brehom a že ľudia potom, ako sa prejedia tých reklamných ale plytkých a programovo aj personálne prázdnych projektov, pochopia, že to nie je cesta dopredu. Je to slepá ulica. Lebo tieto subjekty reálne nie sú schopné spravovať dobre štát a prevziať zodpovednosť a som presvedčený, že my sme, a chceme byť aj do budúcna, alternatívou pre zodpovedných ľudí, ktorí naozaj chcú, aby sa na Slovensku žilo lepšie.

V čom sa líšite napríklad od SNS?

- Ten rozdiel je zjavný. My sme jednoducho štandardná kresťansko-demokratická strana, kde je aj medzinárodne jasne pomenované, čo predstavuje tento typ politiky. To je jasne zadefinované a v tom neprekvapíme, sme aj členmi medzinárodného spoločenstva kresťanských, ľudových a konzervatívnych strán. Sme jasní, čitateľní a náš program je kompletný. Zdá sa mi, že u strany, ktorú ste spomínali, to tak nie je. Jednoducho ich program nie je tak kompletný, ako je ten náš. Rovnako ani ich ponuka voličovi a pripravenosť prevziať zodpovednosť.

Kto je najväčší konkurent KDH?

- Našimi najväčšími konkurentami sú samozrejme strany, o ktorých vieme, že nám v minulosti zobrali najviac voličov. Sú to strany, ktoré sa snažia osloviť to spektrum voličov, ktoré by prirodzene malo voliť nás. Nie je žiadnym tajomstvom a vie to každý, že v ostatných voľbách napríklad najviac našich potenciálnych voličov dalo hlas OĽaNO.

Ak by ste sa dostali po voľbách do vlády, o aké ministerstvá by KDH malo záujem?

- Snažíme sa byť aj v tomto pripravení na všetko. Pre všetky rezorty tak, ako sú vo vláde, máme skupiny, kde sú odborníci, ktorí sa jednak podieľali na tvorbe programu a jednak sú aj našou personálnou bázou a zásobárňou, keby bolo treba tých ľudí nominovať. Čiže sme pripravení na všetky rezorty. Pri zostavovaní vlády, ak ju vytvára viac politických strán, tak vytvárajú vládnu koalíciu a spravidla to prebieha tak, že sú tri skupiny rezortov – mocenské, hospodárske a nadstavbové. Spravidla to býva tak, že každá koaličná strana dostane nejaký rezort z každej tej skupiny. Ale to je hudba budúcnosti. Na to, aby sme sa intenzívnejšie a komplexnejšie týmto zaoberali, by sme museli v prvom rade byť parlamentnou stranou, čo sa nám dúfam podarí.

KDH pomohlo poraziť Mečiara. Ste pripravení v KDH spojiť sa aj s liberálnymi stranami s cieľom poraziť Fica a Republiku?

- Každá doba prináša iné výzvy. V 90. rokoch bolo jasné, že Vladimír Mečiar vedia svojou politikou Slovensko do slepej ulice. Preto v ´98 roku došlo k spolupráci, až takému politickému spojenectvu všetkého možného. Boli tam aj kresťanskí demokrati, aj časť ľavičiarov, liberáli, predstavitelia maďarskej národnostnej menšiny. To bol ten prípad, kedy si všetci uvedomili, že treba Vladimíra Mečiara nahradiť niečím normálnym, a že to spoločenstvo bude veľmi široké. Podobná situácia je dnes. Myslím si, že veľká časť voličov si uvedomuje, že za 12 rokov vlády strany Smer Slovensko zaostávalo. Slovensko má naviac. Naši občania si zaslúžia lepší život. Jednou z našich priorít je urobiť všetko pre to, aby Slovensko malo stabilnú a dobrú vládu bez strany Smer. Voliči rozdajú karty a rozhodnú o tom, ktoré strany budú v parlamente a ktorá strana bude mať koľko poslancov. Ja som presvedčený o tom, že keď voliči rozdajú karty a povedia, kto má akú silu, tak určite radi prispejeme k tomu, aby po týchto voľbách malo Slovensko dobrú vládu.

Ako by Slovensko malo vyzerať po parlamentných voľbách?

- Hlavne potrebuje zmenu. Ako som už povedal, ostatných 15 rokov, keď sme zaostávali hlavne v raste životnej úrovne, 12 rokov vlády Smeru a tri roky vlády OĽaNO – pomenoval som samozrejme víťazov volieb, tých strán tam bolo viac – ukázalo, že ani ľavicový populizmus a ani taká neprogramovosť týchto marketingových projektov, nie je riešením pre Slovensko. Slovensko potrebuje vládu, ktorá vie čo chce, ktorá má jasnú víziu, jasný program, odborníkov a ktorá naozaj zastaví zaostávanie Slovenska a naopak, založí progres. Napríklad mňa veľmi trápi, aby naši mladí ľudia nemuseli odchádzať do zahraničia za lepším životom, ale aby zostali a tvorili hodnoty tu u nás doma, aby sa tu naozaj žilo lepšie. Keď sa bude dariť schopným, tak sa bude dať postarať aj o tých, ktorí si sami nevedia poradiť, nie preto, že sú leniví, ale preto, že nemôžu a nevedia.

Kde vidíte KDH o desať rokov? Bude KDH ešte existovať?

- O tom som presvedčený. Kresťanská demokracia je jedným z nosných politických prúdov a ako som už povedal – úspešný. V západoeurópskych štátoch po 2. svetovej vojne, ktoré boli vojnou zničené a ktoré dlhú dobu spravovali kresťanskí demokrati, bol všade zaznamenaný obrovský hospodársky rast, až hospodársky zázrak. Myslím si, že toto si dnes zaslúži aj Slovensko. Som presvedčený o tom, že tento typ politiky, tento politický prúd, sociálne trhové hospodárstvo, to, čo je založené na tých šiestich S na Slovensku vždy bude mať budúcnosť. A tých šesť S je sloboda, spravodlivosť, solidarita, subsidiarita, Slovensko - lebo ho máme radi a je to naša vlasť - a šieste je prístup k verejnej angažovanosti k politike ako k službe, čiže služba.

