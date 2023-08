KDH nepôjde v žiadnom prípade do vlády so Smerom a extrémistami

Strana KDH (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - KDH nepôjde v žiadnom prípade do vlády so Smerom-SD a extrémistami. Uviedla to hovorkyňa hnutia Lenka Halamová. Reagovala tak na výzvu strany Za ľudí na jasné vyjadrenie k možnej povolebnej spolupráci so Smerom-SD a Hlasom-SD.