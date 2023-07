POROVNANIE: Štát sa pozrel na ceny operátorov. Z toho, čo si pýtajú, zastáva rozum

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejnil porovnanie cien slovenských mobilných operátorov za druhý kvartál (štvrťrok) 2023. My vďaka tomu vieme, ktorý operátor ponúka najvýhodnejšie ceny a za aké služby. Do porovnania boli zahrnutí štyria najväčší operátori na Slovensku, a to Orange, Telekom, O2 a 4ka.