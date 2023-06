Typicky slovenské?! Zo slov analytikov vás porazí: Pozrite, ako ceny rástli u nás a v zahraničí, rozdiel je priepastný

BRATISLAVA – Drahé potraviny, vysoké marže predajcov a dokonca reči o tom, že ľudia hladujú. Vysoké ceny a rekordná inflácia sa stali v posledných mesiacoch jednou z hlavných tém nielen u nás. Pravou však je, že Slovensko je v raste cien potravín absolútnym šampiónom, čomu dávajú za pravdu aj analytici, ktorí sa ostro pustili do tunajších pomerov. Už čoskoro by sme sa však mali dočkať poklesu konečne aj my.