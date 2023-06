Za kuracinu v Rakúsku si siahnete poriadne hlboko do vrecka: Extrémne ceny! Hrozí podobná situácia aj u nás?

Za rovnaké peniaze nakúpime menej. Inflácia, ktorá aktuálne dosahuje historické maximá, ukrajuje ľuďom veľkú časť rozpočtu a vďaka nej je všetko drahšie. Potraviny nevynímajúc. Podľa oficiálnych štatistík inflácia v apríli poklesla na hodnotu 13,8 %. Koncom roka by mali ceny stúpať ešte miernejšie a tento trend by mal pokračovať aj v roku 2024. "Najpomalšie by mali stúpať ceny potravín, tie dokonca môžu aj zlacnieť, tak ako sa to stalo v tomto mesiaci v Česku," povedal analytik Portu Marek Malina. Vysoké ceny potravín už postavili na nohy aj nového premiéra Ľudovíta Ódora, ktorý chce situáciu riešiť. Premiér podľa svojich slov neočakáva, že by už v ďalšom období potraviny zaznamenávali taký dynamický nárast ako doteraz.

Archívne VIDEO Ekonomická analytička Eva Sadovská o rekordných cenách potravín

Mnohí Slováci, žijúci v prihraničných oblastiach chodia dokonca nakupovať potraviny k našim susedom. Dôvod je podľa ich slov jednoduchý - za hranicami nájdu lepšie potraviny za výhodnejšie ceny. Aj Rakúsko či Maďarsko však trápi rastúca inflácia. To, čo však videl čitateľ v rakúskom obchodnom reťazci, ho poriadne zaskočilo.

"Boli sme s rodinou pred časom v rakúskom Hainburgu. Pôvodne sme chceli ísť na výlet a reku, keď už sme tam boli, aj si nakúpime," povedal Marek. Kým niektoré potraviny, ktoré boli vo výhodných akciách, sa naozaj oplatili ako napríklad isté druhy zeleniny či nápoje, iné boli oveľa drahšie ako u nás. A do tejto kategórie sa radí aj mäso.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Tip čitateľa - Marek

"Chceli sme si kúpiť aj mäso, ale po tom, ako som videl cenovky, som si to radšej rozmyslel. 30 eur bez zľavy za kuracie prsia? To je trochu moc," uviedol Marek. Poslal aj fotografiu z predmetného obchodu, a ozaj - na cenovke ponúkali BIO kuracie filety za 30 eur za kilo, pričom tieto boli o 5 eur lacnejšie. Oveľa vyššie ceny sú však aj za "klasickú" kuracinu - tá bez zľavy v Rakúsku stojí okolo 18 eur za kilo. Za 300 gramov mletého hovädzieho mäsa si od spotrebiteľov pýtali takmer 4 eurá.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Reprofoto - Billa.at

Ak by sme tieto ceny porovnali s cenami na Slovensku, zistili by sme, že kuracie prsia stoja priemerne 5,29 eura po zľave. Niektoré obchody dokonca ponúkajú kuracinu pod 5 eur za kilo. Avšak, v porovnaní s rovnakým obdobím spred roka by sme zistili, že cena za pitvané kurča stúpla z necelých troch eur za kilo na 3,66 eura za kilo. Rovnako stúpla aj cena bravčového, a to z 4,66 eura na necelých 6 eur za kilo pliecka, za kilo bravčového karé s kosťou by sme po novom zaplatili necelých 6,8 eura. Minulý rok pritom rovnaké mäso stálo 5,47 eura.

Galéria fotiek (6) Zdroj: statistics.sk Galéria fotiek (6) Zdroj: statistics.sk Galéria fotiek (6) Zdroj: statistics.sk

Hrozí podobný scenár aj na Slovensku?

Na to, či rovnaký, alebo podobný scenár s vysokými cenami za mäso hrozí aj na Slovensku, sme sa pýtali predsedu Slovenskej aliancie moderného obchodu Martina Krajčoviča. Podľa jeho slov sa trh s potravinami, rovnako ako trh s energiami či pohonnými hmotami, stabilizoval. "To je jasným dôkazom, že trh s potravinami nezlyhal, ale iba reagoval na zlyhanie trhu s energiami. Ak sa nič mimoriadne nestane, tak aj podľa NBS a ďalších analytikov by mala medziročná inflácia postupne klesať, čo už aj v dnešných dňoch zaznamenávame. Čo sa týka konkrétne bravčového mäsa a hydiny, tak výkyvy cien na burze súvisia v dnešnej dobe skôr s rozširovaním alebo potláčaním chorôb, ako sú Africký mor ošípaných alebo Vtáčia chrípka. V prípade rozšírenia nákazy do veľkých chovov to dokáže výrazne ovplyvniť ponuku na spoločnom európskom trhu, na čo samozrejme následne reaguje aj cena," vysvetlil pre Topky.sk