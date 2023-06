Reálne mzdy klesajú podľa analytikov pomalšie, ich výhľad sa zlepšuje

Priemerná nominálna mzda Slovákov sa v 1. kvartáli medziročne zvýšila o 9,5 %, informoval v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. "Toto tempo rastu je jedno z najrýchlejších za ostatné dve dekády. Napriek tomu rástli nominálne mzdy pomalšie ako ceny, a to už piaty štvrťrok za sebou. Reálne mzdy teda klesajú od začiatku roka 2022 a spôsobuje to najmä vysoká inflácia, čo je celoeurópsky problém," priblížil hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.

Reálna mzda tak v dôsledku inflácie klesla na začiatku roka v priemere o 4,9 %. Ide o druhý najväčší pokles za posledných 22 rokov. "Avšak pozitívnou správou je, že pokles reálnych miezd sa už spomaľuje. A s tým, ako klesá inflácia, by sa mal zmierňovať aj negatívny vývoj reálnych miezd do konca roka," predpokladá Gábriš.

Zníženie kúpychopnosti a nominálne mzdy

Pokles reálnych miezd spôsobuje aj zníženie kúpyschopnosti obyvateľstva, upozornil makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. "Toto má implikácie aj pre rast hrubého domáceho produktu (HDP), keďže slabšia kúpyschopnosť znamená aj nižšiu reálnu spotrebu. Spotreba domácností tak bude v tomto roku podľa našich odhadov tlmiť rast ekonomiky," predpovedal.

Nominálne mzdy by mohli podľa Horňáka rásť podobne aj v ďalších kvartáloch, v priemere za celý rok približne o 10 %. Potiahnuť by ich mal najmä verejný sektor vďaka silnejšej indexácii platov na infláciu. Súkromný sektor ostáva pod tlakom oslabenej globálnej ekonomickej aktivity a zvýšených nákladov. "Vzhľadom na klesajúcu mieru inflácie a súčasné makroekonomické podmienky by sa už v 4. štvrťroku mohol rast reálnych miezd vrátiť späť do pozitívneho pásma," avizoval analytik.