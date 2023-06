Neďaleko Bytče havarovalo lietadlo: Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, pilot zrážku neprežil

archívne video

Prípad už rozoberá na sociálnej sieti aj polícia.

PÁD MALÉHO MOTOROVÉHO LIETADLA Dnes vo večerných hodinách došlo z doposiaľ nezistených príčin k pádu malého motorového... Posted by Polícia SR - Žilinský kraj on Sunday, June 4, 2023

Informuje o tom portál MY Žilina. Nešťastie sa malo stať neďaleko Bytče v Hliníku nad Váhom. Spadlo tam malé motorové lietadlo. Neoficiálne informácie hovoria o tom, že zahynul aj pilot stroja. Smrť mala prísť po následkoch z požiaru lietadla. Nehoda sa presnejšie mala stať v obci Kotešová.

Haváriu malého lietadla potvrdila aj žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková. "Vzhľadom na to, že na mieste prebiehajú prvotné úkony, nateraz nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie," dodala.

Zďaleka nejde o ojedinelú nehodu v tejto časti Slovenska

Len nedávno sa podobný prípad odohral na Orave, pritom po lietadle pátrali niekoľko hodín.

Nehodu dokumentujú aj miestne, lokálne médiá. Pilot mal so strojom padnúť na hričovské letisko.

…pred zhruba hodinou spadlo na Hričovskom letisku malé lietadlo smerom ku Váhu. Bližšie info zisťujeme… Podľa info od... Posted by Bytčiansky Kuriér on Sunday, June 4, 2023

Pri vraku už zasahujú hasiči

Na mieste podľa portálu už operuje dvanásť hasičov s piatimi kusmi techniky. Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru v Žiline o tom informovalo len pred niekoľkými minútami.

Svedkovia tvrdia, že stroj letel veľmi nízko nad zemou. Portál Air - Transport Europe o nehode informuje na sociálnej sieti a prikladá aj fotografie. "Posádka Krištof 06 zo Žiliny prijala dnes večer požiadavku o urgentný let do k.o. Dolný Hričov (okres Žilina), kde svedkovia videli a následne nahlásili pád malého lietadla. Po neodkladnom vzlete smeroval záchranársky vrtuľník k miestu určenia. Lekárka bola do terénu vysadená palubným navijakom. Na mieste bolo zistené, že jedna osoba nachádzajúca sa vo vraku lietadla už, žiaľ, nejavila známky života a na mieste mohla lekárka konštatovať už len úmrtie. Záchranná akcia bola následne ukončená a záchranársky vrtuľník sa vrátil na svoju základňu, v tomto prípade bez pacienta," popisuje nehodu služba.

Neskúsene vyzerajúci let komentujú už aj svedkovia

Na sociálnej sieti už udalosť komentujú aj miestni obyvatelia, ktorí neskúsené manévre pilota už sledovali dlhšie. O pár minút nakoniec prišla správa o havárii.