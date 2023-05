Heger vyzýva Ódora, aby dokončil dohodu so samosprávami a rozdelil financie

"Dohoda ostala pripravená na stole, odovzdal som ju aj premiérovi Ódorovi," uviedol Heger. Poukázal na prijímanie zákonov s veľkým dosahom na štátny rozpočet. Priblížil, že pripravená dohoda so samosprávami by umožnila rozdelenie 54 miliónov eur obciam a mestám na základe počtu obyvateľov, a to ešte do 30. júna. Zvyšných ďalších 54 miliónov eur by sa podľa jeho slov mohlo prerozdeliť podľa rovnakého kľúča do konca roka. Heger apeluje na premiéra, aby s rozdelením peňazí neotáľal a neriskoval, že sa balík minie na "atómovky" v parlamente.

Aktuálne video: Nezabúdame na samosprávy, tvrdí strana Demokrati

Galéria fotiek (2) Miroslav Kollár

Zdroj: Topky/Ramon Leško

Nezaradený poslanec pôsobiaci v Hegerovej strane Demokrati Miroslav Kollár rovnako apeloval na dokončenie schémy pomoci samosprávam. Aj to by podľa jeho slov mohol by prejav vďaky obciam a mestám za ich pomoc pri zvládaní kríz. Poukázal na ich aktuálne problémy, napríklad aj na výpadky financií v dopravných podnikoch veľkých miest.