O čo ide SASKE s Hlinom na konci kandidátky? Podľa politológov hrozí aj to, že budú mimo parlamentu

BRATISLAVA - Počas začiatku týždňa sme z hľadiska politického diania svedkami mimoriadne prekvapujúceho prestupu. Kým v minulosti sme ho poznali ako šéfa KDH a učebnicového konzervatívca, neskôr prestúpil do Dobrej voľby k Tomášovi Druckerovi, a teraz opäť šokujúco otočil. Je totiž najnovším členom na konci kandidátky liberálnej SASKY. Sám tvrdí, že to robí preto, aby "pravica na Slovensku neumrela". Politológovia to však čítajú inak.

VIDEO Strana SASKA predstavila staronové tváre kandidátky do volieb 2023:

Je to prekvapenie, uznáva odborník

Nás zaujímalo, aký prínos bude mať umiestnenie Alojza Hlinu na 150. mieste kandidátky SASKY. Na toto odpovedal aj politológ Juraj Marušiak. Nominácia Alojza Hlinu je totiž aj podľa neho naozaj prekvapujúca. "Predsa len, prezentuje odlišný štýl politiky ako zvyšok strany. Z tohto hľadiska to strane nemusí pomôcť. Neviem si predstaviť, ako by vystupoval Hlina ako provládny poslanec," dodal Marušiak s tým, že sa takmer určite môžeme "tešiť" aj na politický stret a duel s Igorom Matovičom, ktorý zrejme rovnako a tradične zaúraduje zo 150. miesta kandidátky OĽaNO.

Galéria fotiek (4) Alojz Hlina

Zdroj: Ján Zemiar

Marušiak si nemyslí, že by Hlina mohol stranu zaťažiť preferenčne smerom nadol. "Samotná SaS až tak liberálna nie je, ukázali to jej postoje pri vytváraní koalícií. Napokon, v Európskom parlamente SaS pôsobí vo frakcii ECR, kde patria také strany ako poľské PiS. Bude teda otázkou, do akej miery dokáže Hlina fungovať ako člen tímu a rešpektovať, že nie je jeho šéfom," podotkol Marušiak.

Slovensko už aj podľa neho z hľadiska politicko-ideologických mixov zažilo "všeličo". "Dlhodobým partnerom SaS je OKS, ktorá svojich členov pravidelne nominuje na kandidátku strany. Konzervatívno-liberálnym zoskupením však bola napr. aj SDKÚ-DS, ale aj, po začiatku diferenciácie medzi konzervatívcami a liberálmi, aj súčasné OĽaNO. V slovenskej politike však podľa mňa viac rozhoduje personálny faktor než ideológia," uzavrel.

SASKA môže Hlinu využiť aj na aktivistickú kampaň

Z hľadiska SASKY je Hlinova účasť zase podľa politológa Jozefa Lenča asi očakávanie, že Hlina osloví ten segment voličov, ktorý preferuje rôzne aktivistické podoby politiky. "Možno tiež hľadali nejakého autentického vyzývateľa pre Igora Matoviča v segmente voličov, ktorí uprednostňujú "matovičovskú" politiku. Za istých okolností by to mohlo fungovať, ak by nebol Alojz Hlina už "priveľmi popísaný list papiera"," myslí si Lenč.

Lenč si nemyslí, že jeho účasť na kandidátke pomôže strane. "Hoc sa v tomto čase snaží SASKA prezentovať ako strana politických "performerov" s relatívne drsným jazykom a už nie ako strana "nudných odborníkov" s excelom (či počítadlom)," vysvetľuje Lenč.

Hrozí, že ich stiahne nadol

Hlina a jeho figurovanie na kandidátke nemusí SASKE podľa Lenča práve hrať do karát, skôr naopak. Dokonca ich podľa neho môže stiahnuť na úroveň pod nutných 5 percent. "Alojzovi Hlinovi sa podarilo nepriviesť KDH do národnej rady. Alojzovi Hlinovi (a jeho Umierneným) sa podarilo stiahnuť preferencie Dobrej voľby k jednému percentu. Sumárne, Alojz Hlina je skôr typ mimoparlamentného aktivistu a tam možno posunie aj SASKU," obáva sa Lenč.

Podľa neho tu už pokusy o spájanie konzervatívcov a liberálov boli. "Úspešné - ako SDKÚ-DS. Menej úspešné - #Sieť alebo Za ľudí. Tragické - Nová väčšina-Dohoda," uzavrel.