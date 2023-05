Čakajú vás štátnice alebo náročné obdobie v práci? Toto spravte, aby ste boli čo najproduktívnejší

Ak neviete, ako začať svoj čas využívať efektívne a organizovať svoje povinnosti tak, aby ste boli čo najproduktívnejší, ste tu správne. Poskytneme vám hneď niekoľko rád, ako zmeníte svoj životný štýl a stanete sa produktívnejšou verziou samého seba. Od stanovenia si denných cieľov až po vytvorenie výsledkov. To všetko sa môže stať, ak sa budete riadiť týmito radami.

Upracte si izbu

Upratovanie vašej izby je skvelý spôsob, ako byť produktívnejší. Keď je priestor, v ktorom žijete a pracujete čistý a uprataný, je jednoduchšie sa sústrediť na denné ciele. Keď je priestor preplnený, môžete sa cítiť utláčaný z každej strany a motivácia na splnenie povinností sa razom vytratí. Pokojná atmosféra uprataného bytu znižuje stres a úzkosť, ktoré vznikajú v napätých situáciách. Ak ste osoba, ktorá nemá rada upratovanie, stačí upratať jednu vec – pracovný stôl! Na stoloch sa často zhromažďujú veci, ktoré tam už dávno nemali byť.

Posteľ nie je miesto, odkiaľ by ste mali pracovať alebo učiť sa. Mala by byť akási oáza pokoja, kde si večer ľahnete, aby sa vaše telo regenerovalo. Ak v nej budete vykonávať prácu alebo učenie, vytratí sa z nej pokoj. Každé ráno, keď sa zobudíte, tak si usteľte posteľ. Práve to vám dá pocit dobre odvedenej práce a dodá vám to motiváciu k splneniu ďalších cieľov.

Odstráňte rušivé elementy

Vypnutie telefónu, televízie a minimalizácia rušivých elementov môže zvýšiť produktivitu, pretože sa dokážete sústrediť na úlohy, ktoré je potrebné splniť. Prestávka od sociálnych sietí vám navyše pomôže znížiť stres a umožní vám relaxovať, čo tiež pomôže zvýšiť vašu produktivitu.

Určte si ciele

Stanovenie cieľov je dobrý spôsob, ako zvýšiť vašu produktivitu. Keď si ich stanovíte, máte na čom pracovať, čo zlepšovať. Taktiež vás udržia na správne ceste a nebudete z nej schádzať. Ciele vám tiež dávajú pocit úspechu, keď ich dosiahnete, čo môže zvýšiť vašu sebadôveru a túžbu byť produktívny. Stanovenie cieľov navyše pomáha rozdeliť veľké úlohy na menšie, lepšie zvládnuteľné časti, ktoré vám pomôžu zostať na správnej ceste.

Použi plánovač

Používanie plánovača môže byť skvelým spôsobom, ako si zorganizovať čas a zostať produktívny. Dobrá organizácia času vám zníži stres, pretože presne budete vedieť, čo vás kedy čaká a koľko sa na to budete musieť pripraviť. Zapisovanie si úloh vám pomôže vizualizovať a sústrediť sa na to, čo je potrebné urobiť. Okrem toho slúži ako forma motivácie a spôsob, ako sledovať svoj pokrok. Ak nepatríte medzi fanúšika fyzického plánovača a svoj čas trávite na telefóne, použite pripomienky a kalendár tam.

Poraďte sa

Porozprávať sa so svojim učiteľom, šéfom alebo kolegom je tiež super spôsob, ako zostať produktívny. Ak je na vás toho veľa a cítite, že ak by ste mali toho menej, tak by ste dokázali byť viac produktívny, povedzte to otvorene. Dobré vzťahy v kolektíve môžu taktiež dopomôcť k tomu, aby ste zostali aktívny a nenechávali si úlohy na neskôr. Skúste navrhnúť, aby ste ráno mali pravidelné stretnutia a hovorili si o úspechoch a zlyhaniach. Pomôžete tak aj svojim spolužiakom/kolegom zostať motivovanými a zlepšíte sa ako skupina.

Spite

Aj keď máte pocit, že máte toho toľko veľa, že aj keby nespíte, tak to nestihnete, spite! Spánok má oveľa väčšiu váhu na váš výkon, než si všetci myslíme. Starostlivosť o seba, svoje psychické zdravie je najdôležitejšie. Od zdravej stravy, cez pitný režim až dostatočný spánok, všetko podporí vašu produktivitu a budete mať väčšie odhodlanie na splnenie svojich cieľov. Dbajte na to, aby ste išli večer spať skôr, dali si upokojujúcu sprchu alebo vaňu a hodinku pred spaním odložte telefón. Vaša energia razom stúpne a zvýši sa aj vaša produktivita.

Vyhnite sa multitaskingu

Multitasking môže byť skvelý spôsob, ako spraviť viacero vecí za kratší čas, avšak, môže utrpieť produktivita. Keď robíte viac vecí naraz, snažíte sa splniť niekoľko úloh naraz, čo môže v konečnom dôsledku viesť k chybám, rozptýleniu a nedostatku sústredenia. Taktiež môže viesť k strate času a energie. Oveľa lepšie je sústrediť sa na jednu úlohu a venovať jej všetok svoj čas. Úlohy budete potom plniť rýchlejšie a s lepším výsledkom.

Urči si svoj deadline

Stanovenie si termínov pre seba je dobrý spôsob, ako zostať motivovaný a organizovaný. Treba ich len dodržiavať. Ak ich nebudete dodržiavať, ich stanovenie je zbytočné. Termíny poskytujú pocit naliehavosti, ktorý zvyšuje vašu produktivitu a povzbudzujete vás, aby ste tvrdšie pracovali na dosiahnutí vašich cieľov. Stanovenej časovej osi pomáha eliminovať prokrastináciu, pretože je pravdepodobnejšie, že podniknete kroky, keď máte časovú os na kontrolu splnených úloh.

