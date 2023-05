Úradnícka vláda na čele s Ľudovítom Ódorom nie je prezidentkin návrh,  ale Sorosova voľba, tvrdí Fico

BRATISLAVA - Vedenie strany SMER – SSD po pravidelnom obede malo tlačovú besedu, na ktorej sa predseda strany Robert Fico vyjadril k aktuálnej politickej situácii. Upresnil, že vedenie dlho analyzovalo politickú situáciu, pričom prijalo nasledujúce závery. Zároveň upresnil, že dnes národná rada posunula do druhého čítania všetky 3 návrhy z dielne SMERu určené na boj proti zdražovaniu. Vznikli v spolupráci s odbornými kruhmi a došlo k dohode na troch návrhoch – odpustenie odvodov pre poľnohospodárov a prvovýrobcov na pol roka, ďalej opatrenia v oblasti regulácie cien, do ktorej musí vstúpiť štát. Doplnil, že predstavitelia SMERu dnes doručujú na úrad vlády návrh, o ktorom by vláda mohla rozhodnúť zajtra, aby sa o týchto troch návrhoch zákonov mohlo rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Robert Fico ďalej povedal, že bol nemilo prekvapený, keď v nedeľu počul z úst Hegera, že prezidentka Zuzana Čaputová bola informovaná o kauze ministra pôdohospodárstva Vlčana, ktorý dostal dotáciu 1,4 milióna eur pred dvoma týždňami. „Nás nemilo prekvapilo, keď prezidentka Čaputová už v minulosti urobila také zvláštne kroky, napríklad podporila vyšetrovateľov NAKA čurillovcov a postavila sa za nich celou svojou funkciou a celou svojou vážnosťou. Nás rovnako prekvapilo, keď v prípade guvernéra národnej banky Petra Kažimíra ho okamžite požiadala o odchod z funkcie. Boli sme prekvapení, že v prípade vrtuľníka, ktorý kúpil v rozpore s rozhodnutím úradu pre verejné obstarávanie pán Mikulec, pani prezidentka nepovedala nič, hoci za tie isté peniaze prakticky sme mohli kúpiť dva vrtuľníky. Bolo preto pre nás šokujúce počuť, že prezidentka Čaputová, ktorá toľko hovorí o boji proti korupcii, rodinkárstvu, klientelizmu, dva týždne vedela o tom, že jeden minister, v tomto prípade pán Budaj pridelil druhému ministrovi, v tomto prípade pánovi Vlčanovi nenávratnú dotáciu vo výške 1,4 milióna eur do firmy, v ktorej preukázateľne konečným užívateľom výhod je práve minister Vlčan,“ priblížil. Robert Fico sa teda pýta, že keby táto kauza nebola na tlačovej besede vytiahnutá na verejnosť, či by bola prezidentka ticho. Ona týmto kryje netransparentnosť krokov už bývalých ministrov. Očakáva tiež, že sa prezidentka vyjadrí k tomuto zisteniu, že kryla neetické konanie, ktoré sa tu nemôže objavovať.

Tretia, najpodstatnejšia téma zasadnutia vedenia bola téma rozhodnutie prezidentky odobrať poverenie všetkým členom vlády v demisii viesť rezorty a vymenovať úradnícku vládu. Oznámil, že politický orgán strany SMER – SSD dáva jasné odporúčanie poslancom strany, aby ani jeden z nich nevyjadril v hlasovaní o dôvere podporu tejto vláde. Je tu podľa jeho slov toľko podmienok, ktoré bránia každej súdnej strane, že bude čudné, ak sa nájdu vôbec nejakí poslanci NR SR, ktorí vyjadria tejto úradníckej vláde podporu. Za hlavný dôvod označil spôsob, ako prezidentka zostavuje úradnícku vládu, ktorý je v príkrom rozpore so všetkými zásadami parlamentnej demokracie. Prezidentka tu úplne ignoruje výsledky parlamentných volieb z roku 2020. Nie je vôbec možné, aby do parlamentu nastúpil predseda vlády menovaný prezidentkou so skupinou ministrov bez konzultácie s politickými parlamentnými stranami a žiadali o dôveru. Tú nikdy nedostanú. Títo úradníci bez akéhokoľvek mandátu, ktorí prídu do NR SR, nezískajú dôveru v parlamente a prezidentka ich poverí výkonom funkcie až do 30. septembra. R. Fico by privítal, keby prezidentka Čaputová zvolala okrúhly stôl predsedov politických strán. Preto je presvedčený, že bez spolupráce s NR SR sa takto fungovať nedá. Za predsedu úradníckej vlády bol nominovaný Ľudovít Ódor, ktorý funkciu prijal. Je to tvrdý odporca SMERu a bývalý poradca Mikloša. „ A zrazu tento človek, ktorý je preukázateľne napojený na štruktúry mimovládneho charakteru Sorosa je ponúknutý prezidentke. To nie je prezidentkin výber. Tento nápad prišiel od niekadiaľ. My nechceme tieto štruktúry, tieto štruktúry sú proti demokracii, sú proti základným zásadám parlamentnej demokracie a nepochybne tieto štruktúry ako také svojou agendou idú proti národným záujmom Slovenskej republiky napríklad v otázkach migrácie alebo v otázkach priorít,“ povedal R. Fico. Je presvedčený, že po tom, ako si Soros vybral Kisku a Čaputovú, tak je teraz výber aj na nového premiéra Ódora, ktorý má viesť skupinu ľudí, ktorú mu dnes niekto pripravuje a nič zatiaľ o nej nevieme.

Podpredseda strany Ľuboš Blaha dodal, že tu sa nám vytvára akási sorosovsko-matovičovská koalícia. Nominácie na kandidátov na ministrov sú sčasti nepochybne liberálne a druhá časť je úradnícka z Matovičovej vlády. Táto vláda nebude mať podľa jeho slov žiaden mandát a bude zostavovaná mimovládkami a Sorosom.