Mihál radí budúcim mamám: Takýmto spôsobom si viete na materskej finančne polepšiť! V hre sú slušné peniaze

BRATISLAVA - Môže získať materskú budúca matka, ktorá je tehotná a doteraz nebola nemocensky poistená, no naskytla sa jej príležitosť zamestnať sa práve v období tehotenstva? Odpoveď je - môže. Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál vysvetlil, za akých podmienok je to možné a koľko peňazí by potenciálne nové mamičky mohli dostať.

Podľa Mihála je potrebné uvedomiť si dve veci. „Po prvé, nárok na materské bude mať vtedy, ak v období posledných 2 rokov pred pôrodom získa najmenej 270 dní nemocenského poistenia,“ uviedol. K dobe nemocenského poistenia v zamestnaní, z ktorého bude žena žiadať o materské, sa započíta aj doba iných pred požiadaním o materské ukončených nemocenských poistení. V prípade, že bude mať v tom istom čase dve či tri nemocenské poistenia súčasne, každá doba sa započíta samostatne. „Po druhé, pri požiadaní o materské z poistenia zamestnanca, sa materská vypočíta z hrubej mzdy v tomto zamestnaní, ak v tomto zamestnaní bolo zaplatené poistné za najmenej 90 kalendárnych dní pred nástupom na materské,“ upozornil odborník.

Pre lepšie pochopenie vysvetlil problematiku na konkrétnom príklade. „Pani Daniela je už niekoľko rokov SZČO avšak vždy mala príjem, pri ktorom jej nevzniklo nemocenské poistenie v Sociálnej poisťovni. Za posledné roky tak nemocensky poistená nebola,“ napísal. Žena následne otehotnela a podľa lekárom určeného dňa pôrodu by sa dieťa malo narodiť 15.12.2023. Na materskú by mala ísť 6 týždňov predtým, teda od 3.11.2023.

„Pani Daniela si vie nájsť zamestnanie (dokonca viac zamestnaní) a urobí to takto. Zamestnanie A (dohoda o pracovnej činnosti, pravidelný príjem s nemocenským poistením) bude mať od 1.6.2023 do 31.8.2023. Takto získa 92 dní nemocenského poistenia,“ uviedol. „Zamestnanie B (iná dohoda o pracovnej činnosti u iného zamestnávateľa, pravidelný príjem s nemocenským poistením) bude mať od 1.7.2023 do 30.9.2023. Takto získa ďalších 92 dní nemocenského poistenia,“ pokračuje. „Zamestnanie C (pracovný pomer u ďalšieho zamestnávateľa) bude mať od 1.8.2023, s hrubou mzdou 2450 eur. Zo zamestnania C požiada od 3.11.2023 o materské. K tomuto dňu bude mať v zamestnaní C poistné zaplatené za 94 dní,“ doplnil.

Materské tak bude priznané, pretože „doba poistenia v zamestnaní C bude 94 dní (už k 3.11.2023, v rezerve budú ešte dni ďalej bežiaceho poistenia až do dňa skutočného pôrodu) + 92 dní (zam. A) + 92 dní (zam. B) = vyše 270 dní.“ Samotné materské sa vypočíta z hrubej mzdy v poslednom zamestnaní za mesiace 8,9,10/2023. Pri hrubej mzde 2 450 eur by malo ísť o maximálnu možnú sumu.