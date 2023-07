Rodičia, pozor: Tento príspevok vám pomôže zaplatiť detský tábor! Ide o nemalú sumu, nezabudnite na svoje práva

BRATISLAVA – Benefit, o ktorý by ste nemali prísť. Leto patrí k obdobiam v roku, keď nám aj našim blízkym doprajeme čas strávený oddychom. Nezabudnite však, že pokiaľ si vyberiete destináciu na Slovensku, máte nárok na štedrý príspevok. Ten môžete dokonca dostať aj na detské tábory pre svoje ratolesti.

Ste pracujúci rodič, ktorý chce dieťa cez leto počas prázdnin poslať na organizované viacdňové aktivity a zotavovacie podujatia na Slovensku? Vedzte teda, že pokiaľ ste zamestnanec, máte nárok na príspevok. Splniť však musíte isté špecifické podmienky. Ako pripomenul odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál, príspevok sa vzťahuje na vlastné deti, deti zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, deti zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti. V poslednom prípade môže ísť napríklad o dieťa manželky alebo partnerky, ktoré má iného otca a žijú spolu v domácnosti.

Príspevok sa vzťahuje na pobytové viacdňové tábory organizované rôznymi organizáciami, občianskymi združeniami, skautskými oddielmi, športovými klubmi alebo denné viacdňové tábory. Dôležité je, že ubytovanie dieťaťa teda nie je podmienkou. Podstatné však je, aby bol tábor viacdňový, teda trval najmenej dva dni.

Dieťa musí chodiť na základnú školu, pričom príspevok je adresovaný aj deťom, ktoré skončili posledný ročník a majú prázdniny. Môže ísť aj o dieťa navštevujúce 1. až 4. ročník štúdia osemročného gymnázia. Opäť aj vrátane prázdnin po skončení 4. ročníka. Príspevok sa, naopak, netýka detí, ktoré navštevujú jasle, materskú školu, strednú a vysokú školu.

Príspevok na rekreáciu a teda i na detský tábor je zamestnancom povinný poskytnúť zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 49 a menej zamestnancov, príspevok na rekreáciu môže, ale nemusí zamestnancom poskytnúť.

Na to, aby mal nárok na príspevok, musí byť zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý ku dňu začatia detského tábora trvá aspoň 24 mesiacov. Za zmienku ešte stojí fakt, že dohodári na príspevok nárok nemajú.

Zamestnanec, ktorý uvedené podmienky nespĺňa, nemá právny nárok na poskytnutie príspevku. Zamestnávateľ mu však môže príspevok poskytnúť "dobrovoľne". V takomto prípade však príspevok nebude na strane zamestnanca oslobodený od dane a nebude oslobodený od odvodov tak, ako v prípade zamestnanca, ktorý podmienky splní.

Zamestnanec musí preukázať oprávnené výdavky najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia detského tábora. „Účtovný doklad, ktorého súčasťou je označenie (meno) zamestnanca, je v praxi najčastejšie faktúra vystavená na meno zamestnanca, spĺňajúca náležitosti účtovného dokladu, ktorú vystavil organizátor detského tábora,“ uvádza. Ísť môže ale aj o doklad z registračnej pokladnice, na ktorom bude uvedené meno zamestnanca. Bez mena zamestnanca je vám takýto doklad na nič. Zamestnávateľ by nemal akceptovať ani doklad, na ktorom bude meno dopísane perom. Predfaktúra, respektíve zálohová faktúra nie je účtovný doklad a tak ju nie je možné akceptovať.

Čo sa týka výšky príspevku, tak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na základe jeho žiadosti príspevok na rekreáciu či detský tábor vo výške 55 percent oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur ročne. Okrem toho môže zamestnávateľ prispieť zamestnancovi aj príspevkom zo sociálneho fondu.

Platba za tábor môže prebehnúť v hotovosti, kartou aj prevodom na účet. Myslite však na to, že úhrada v hotovosti môže byť preukázaná blokom z ERP priloženým k faktúre, pričom na samotnom bloku z ERP nemusí byť uvedené meno zamestnanca. Ak bola detský tábor uhradený bankovou platobnou kartou a na doklade zo zariadenia nie je uvedené, kto je majiteľom karty, zamestnanec predloží kartu zamestnávateľovi aby sa ten presvedčil, že karta je vystavená na meno zamestnanca. Dôležité pritom je, že príspevok zamestnancovi sa vyplatí aj vtedy, ak je majiteľom bankovej platobnej karty jeho manžel alebo manželka. Ak bol detský tábor uhradený bezhotovostným prevodom z bankového účtu, postupuje sa rovnako ako pri platbe kartou. Zamestnávateľ sa presvedčí, že ide o bankový účet zamestnanca, prípadne jeho manželky alebo manžela.