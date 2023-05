PRÁVE TERAZ Heger sa definitívne vzdáva: Čaputová jeho nápady zhodila, Slovensko bude mať úradnícku vládu!

VIDEO Vláda Eduarda Hegera končí, prezidentke odovzdá poverenie:

Slovenskom otriasa vládna a ústavná kríza

Heger uznal, že Čaputová jeho nápady na urovnanie krízy neprijala a Slovensko čaká úradnícka vláda

Čaputovú udalosti zasiahli pri ceste do Londýna na korunováciu Karola III.

hlava štátu sa vrátila na Slovensko a celou situáciou sa už zaoberá, pričom má úplne jasno v tom, ako bude konať

očakáva sa odobratie poverovacieho dekrétu Eduardovi Hegerovi a vymenovanie úradníckej vlády, ktorá krajinu povedie až do septembrových predčasných volieb

poverený premiér vystúpil o 11.00 s vyhlásením a o 15.00 sa stretáva so Zuzanou Čaputovou v prezidentskom paláci, o 14.00 sa v paláci objaví aj Boris Kollár

Aktualizované 12:13

Občianske združenie Srdcom doma už na sociálnej sieti Facebook otvorene hovorí o tom, kto bude novým premiérom, pričom predstavujú Ľudovíta Ódora ako ekonomickú osobnosť.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa pritom do tohto času ešte stále oficiálne nevyjadrila v tom, či vôbec plánuje vykročiť cestou úradníckej vlády (aj keď jej už veľa priestoru na manévrovanie neostáva) a už vôbec neprezradila jej menné obsadenie.

Aktualizované 11:59

Peter Pellegrini z Hlasu-SD vníma odchod Hegerovej vlády ako nevyhnutný krok k stabilizácii politickej scény a k príprave Slovenska na predčasné voľby. "Hlas-sociálna demokracia sa v tejto situácii bude správať zodpovedne. Od úradníckej vlády očakáva len riešenie prípadných krízových situácii. Hlas - sociálna demokracia nevysloví dôveru tejto vláde, " uviedol líder Peter Pellegrini.

"Chcem však vyzvať voličov, aby nezabudli, kto chaos a marazmus spôsobil. Igor Matovič, Eduard Heger, Boris Kollár, Veronika Remišová a Richard Sulík, sú predstavitelia trojročného chaosu a rozkladu štátu," uviedol Peter Pellegrini. "Vyzývame všetky politické strany, aby ukončili tento chaos a v parlamente schválili júlový termín predčasných volieb. Vyzývame Sme rodina, SaS aj PS, aby takýto návrh podporili. Je to jediná cesta ako ukončiť chaos," uviedol Peter Pellegrini.

Aktualizované 11:57

Heger deklaroval, že urobí všetko pre to, aby odovzdanie rezortov bolo čo najplynulejšie. "Všetky nasledujúce kroky súvisiace s odovzdaním vlády budeme po mojom osobnom stretnutí s pani prezidentkou dnes poobede koordinovať a čo najskôr komunikovať verejnosti tak, aby nevznikal žiadny zmätok," doplnil. Dodal, že chcel zabrániť scenáru väčšieho rizika s úradníckou vládou, preto robil všetko, aby zabezpečil plynulý chod vlády.

Heger odmieta akékoľvek slová o tom, že by kauzu Vlčana tutlal. "Bol som informovaný Samuelom Vlčanom pred viac ako dvomi týždňami, po tom, ako dostal list od ministra Budaja, že chce podať demisiu. Zároveň som bol informovaný, že o tomto kroku informoval aj pani prezidentku," vysvetlil. Dodal, že od prvého momentu dal preveriť, aké sú zákonné možnosti riešenia Vlčanovho prípadu. Ten sa rozhodol opustiť funkciu v reakcii na kauzu štátnej dotácie pre vlastnú rodinnú firmu.

Aktualizované 11:45

Podľa SASKY končí éra "najnerozhodnejšieho premiéra v histórii". "Tejto potupe a vlastne aj svojmu politickému koncu sa Eduard Heger mohol vyhnúť, ak by nestrkal hlavu do piesku, ale robil to, čo sa od premiéra očakáva - riešil problémy. Riešenie mal v rukách už minulé leto, keď mohol uprednostniť štyroch výkonných ministrov a podporu 20 poslancov, ale rozhodol sa pre Igora Matoviča, ktorý bol najväčší problém Slovenska. Bohužiaľ, tak ako sa nedokázal zodpovedne postaviť k politickej situácii už v lete, nedokázal udržať ani len odvolanú vládu do termínu predčasných volieb," uviedol predseda SASKY Richard Sulík.

"Eduard Heger bol najnerozhodnejším premiérom v histórii Slovenska. Nedokázal využiť potenciál vlády, aby Slovensko napredovalo. Uprednostnil vládu v menšine, ktorú nevedel udržať. Aj preto podporíme úradnícku vládu," doplnil podpredseda strany Branislav Gröhling.

Aktualizované 11:38

Predseda KDH Milan Majerský verí, že vláda prezidentky bude nadstranícka.

Aj poslanec Richard Raši z Hlasu-SD sa vyjadril, že bude hlasovať za čo najskorší termín predčasných volieb.

Aktualizované 11:36

Poslankyňa Romana Tabák neskrýva nadšenie z dnešných udalostí. Heger sa totiž vzdal v deň jej narodenín.

Aktualizované 11:29

Na dnešný očakávaný krok Hegera reaguje aj platforma Most-Híd zo subjektu Aliancia. "Vedeli sme, že vláda, ktorá do septembra bola v menšine a od decembra bez dôvery, dlho nevydrží. Preto sme volali po úradníckej vláde. Eduard Heger sa svojej funkcie nakoniec vzdal až dnes, keď už nebolo úniku. K tomuto kroku mal pristúpiť už 15.12.2022. Slovensko by nestratilo 5 cenných mesiacov," povedal na margo Hegerovho odchodu predseda platformy László Sólymos.

Pridala sa k nemu aj Mária Kolíková, ktorá tvrdí, že táto vláda jednoducho už "musela odísť". Tá hovorí aj o ohrození plánu obnovy.

Aktualizované 11:27

Odchádzajúci Heger dokonca prezidentke na poslednú chvíľu sľuboval aj to, že si neobsadené posty ministrov bude môcť obsadiť ona sama svojimi nominantami. Ani táto alternatíva sa však nestane realitou a vláda tak odchádza celá s Hegerom na čele.

Aktualizované 11:00

Heger vystupuje s vyhlásením a vzdáva sa prezidentského poverenia viesť vládu . "Po piatkovom odchode druhého ministra v priebehu dvoch dní som sa rozhodol nečakať a pani prezidentke som včera ponúkol 2 alternatívy, ktoré vidím ako menej riskantné, než úradnícku vládu. Riešeniami sú doplnenie neobsadených miest ministrov a aj to, že nebudem vládu viesť," predstavil svoj plán Heger.

"Pani prezidentka ani jeden z mojich návrhov neprijala, preto som sa rozhodol pani prezidentke ponúknuť svoje poverenie," skonštatoval už len končiaci Heger. "Konfliktami traumtatizované Slovensko si nezaslúži, aby politická kríza pokračovala čo i len o ďalší deň," uzavrel Heger.

Aktualizované 10:50

Heger o pár minút vystúpi s vyhlásením k aktuálnej politickej situácii.

Čaputová pritom ešte v sobotu bola v Londýne na korunovácii, no pre neodkladné pracovné povinnosti doma sa musela urýchlene vrátiť, aby sa začala venovať ústavnej kríze a rozpadnutej vláde na Slovensku. Sama sa už v Londýne nechala počuť, že má jasno v tom, ako bude po návrate konať. Po týchto slovách sa veľmi nedá rátať s tým, že by Heger do septembra ešte nejakým zázrakom dovládol.

VIDEO Čaputová už v Londýne prehlásila, že má jasno v tom, ako bude konať:

Vyhlásenie, ktorým si ešte celú situáciu zhoršil

Heger si nepomohol ani vyhlásením po odchode Vlčana o tom, že na Slovensku je chaos, za ktorý vraj môže aj on. Hoci toto vyhlásenie zrejme myslel v dobrom duchu, vyznelo mimoriadne politicky a bývalí koaliční partneri zo SASKY aj opozícia ho obvinili zo zneužívania priestoru verejnoprávnej televízie, kde vystúpil. Ústavní činitelia totiž tento priestor väčšinou nevenujú politike, ale prejavu k ľudu počas nejakej krízy alebo výnimočnej situácie. Počas minulých rokov to bola napríklad vysoká inflácia či covid.

Celé to začalo po pridelenej dotácii pre Vlčanovu firmu

Dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) vo štvrtok (4. 5.) ponúkol pre medializovanú kauzu rodinnej spoločnosti Reko Recycling, ktorá dostala štátnu dotáciu 1,4 milióna eur, odstúpenie zo svojho postu. Jeho odchod spustil lavínu udalostí, po ktorej stojí Hegerova vláda na pokraji konca.

Veľmi neslávne vystúpenie Hegera v televízii, ktorý sa rozhodol k národu prehovoriť po Vlčanovom konci, rozhodne nezožalo úspech ani u ministra zahraničných vecí. Ten celú situáciu a kroky Hegera označil za "strašné babráctvo" a o deň na to prezidentku požiadal o odobratie poverenia viesť rezort zahraničných vecí.

Strany z opozície aj tie mimoparlamentné žiadajú úradnícku vládu, Sme rodina a OĽaNO hovoria, že nastane ešte väčší chaos

Viaceré opozičné aj mimoparlamentné strany následne vyzvali prezidentku, aby vymenovala úradnícku vládu.

Strany bývalej koalície OĽaNO a Sme rodina tvrdia, že úradnícka vláda by spôsobila ešte väčší chaos. Rovnako to vníma aj dočasne poverený premiér Eduard Heger. Naopak, SaS by úradnícku vládu podporila.