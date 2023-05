Veronika Remišová predstavuje predložené návrhy novely zákona

Galéria fotiek (2) Veronika Remišová

BRATISLAVA - Zlepšujeme elektronické služby štátu pre občanov a podnikateľov. Vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová do parlamentu predložila návrh novely zákona o informačných technológiách vo verejnej správe (ITVS), ktorá ruší poplatok za navýšenie kapacity elektronickej schránky, znižuje byrokratickú záťaž a posilňuje kybernetickú bezpečnosť informačných technológií. Poslanci Národnej rady SR posunuli návrh novely zákona do druhého čítania, hlasovalo za to 97 zo 142 prítomných poslancov. Parlament tiež rokoval o novele zákona o podpore regionálneho rozvoja z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.