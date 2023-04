ROZHOVOR Gigolo odkrýva pikantné detaily svojej práce: Počúvam a plním potreby mojich klientiek

Koľko máte rokov a ako dlho sa venujete profesii gigola?



Mám tridsať rokov a tejto profesii sa venujem vyše dvoch rokov.

Prečo ste si ju vybrali? Je to vaše jediné zamestnanie, alebo sa živíte aj niečím iným?

Zaujímalo ma, či by bol o službu tohto typu reálne záujem, tak som to skúsil. Mám tiež prácu na plný úväzok v oblasti služieb.

Služby ponúkate prostredníctvom webstránky, ale svoju identitu tajíte. Prečo? Vedia vaši najbližší o tom, že sa takto živíte?

Nevedia. Nezverejňujem to z osobných a profesionálnych dôvodov.

Ponúkate sex, ale aj masáž a eskort. O ktoré služby je najčastejší záujem a aké sú ich ceny?

Ceny sa líšia v závislosti od rôznych faktorov, jednak od ich obsahu, ale aj dĺžky a miesta stretnutia. Konkrétnejší cenník mám k dispozícii na webe.

Ako si spomínate na svoju prvú zákazku a na to ako ste sa pred ňou cítili?

Pamätám si na ňu s miernym vzrušením, pretože to bola pre mňa nová skúsenosť a cítil som sa zodpovedný za to, aby som poskytol kvalitnú službu.

Ako sa stretnutie vyvinulo?

Nervozita sa rozplynula po pár minútach spoločnej konverzácie. Zákazníčke som vopred povedal, že som zatiaľ nič podobné neabsolvoval, že som v tejto oblasti amatér. Bola veľmi chápavá. Ocenil som jej trpezlivosť a ochotu pomáhať mi učiť sa. Celkovo táto skúsenosť prebehla dobre a dodala mi sebavedomie pokračovať.

Koľko zákazníčok ste mali do dnešného dňa?

Mnoho, ale presný počet si nepamätám.

Ako si poradíte, ak vás klientka nepriťahuje, alebo vznikne rovnaký problém na opačnej strane?

Snažím sa byť profesionálny a zabezpečiť, aby si stretnutie napriek tomu užila. Komunikácia a vzájomný rešpekt sú pre mňa veľmi dôležité. Aj s problémami na opačnej strane sa usilujem zaobchádzať citlivo a riešiť ich s porozumením.

Svoje služby ponúkate aj párom, ktoré majú záujem o spestrenie sexuálneho života. Ste teda heterosexuál, alebo bisexuál? Necítite sa v nevýhode, keď si vás objedná pár? Predsa len, je v presile…

Som heterosexuál a keď si ma objedná pár, necítim sa v nevýhode, pretože staviam na komunikácii a zabezpečení komfortu pre všetkých zúčastnených.

Dbáte aj na ochranu zdravia pri práci?

Zdravie a hygiena sú prvoradé. Ochrana počas všetkých sexuálnych aktivít je teda samozrejmosťou.

Nedávno zaznamenal v kinách úspech film o gigolovi Veľa šťastia, pán veľký! Jeho služby v ňom vyhľadá vdova v dôchodkovom veku, ktorá nikdy nezažila orgazmus. Zažili ste podobný príbeh? Z akých širších dôvodov vás ženy väčšinou vyhľadajú?

S takou situáciou som sa zatiaľ nestretol. Ten film som mimochodom videl, páčili sa mi v ňom dialógy hlavných postáv, ktoré dotvorili atmosféru a tvorcom umožnili danú tému spracovať vierohodne aj bez záberov vhodných len pre dospelých. Inak ženy vyhľadávajú moje služby z rôznych dôvodov, vrátane nudy, nedostatku intimity vo svojich súčasných vzťahoch, alebo jednoducho hľadajú nové skúsenosti. Nie je to vždy o fyzickom potešení, ale aj o blízkosti, emocionálnom spojení, spoločnosti a dobrodružstve. Každá žena je jedinečná a má svoje vlastné túžby a očakávania, preto sa tomuto povolaniu dodnes venujem.

Ovplyvňujú vás tieto vaše pracovné skúsenosti vo vzťahu k ženám aj v súkromí?

V určitých smeroch áno. Pochopil som, že ženy majú rôzne túžby, potreby a dôvody, prečo vyhľadávajú podobné služby. Ako som už povedal, nie je to len o sexe. Dnes môžu mať aj mladšie, atraktívne ženy problém spoznať niekoho zaujímavého z rôznych dôvodov. Rovnako mi to zmenilo pohľad aj na dlhodobejšie vzťahy. Uvedomil som si, že aj s mojou budúcou partnerkou sa môžeme dostať k podobným témam. Aktuálne vnímam lásku a fyzický kontakt spojený s relaxom a zábavou ako dve odlišné veci.

V akom veku sú ženy, ktoré vás vyhľadávajú? Sú skôr osamelo žijúce, alebo zadané?

Mám klientky, ktorým je nad tridsať, štyridsať a aj staršie. Dôvodom, pre ktorý ma vyhľadávajú nie je ani tak vek, skôr ich osobné preferencie. Sú medzi nimi aj osamelé ženy, ktoré hľadajú spoločnosť a vzájomnú blízkosť, ale aj zadané ženy, ktoré túžia po dobrodružstve či tie, ktoré chcú zlepšiť svoj sexuálny život.

Líšia sa ich intímne túžby v súvislosti s vekom?

Môžu sa líšiť, ale nie je to pravidlom. Niektoré staršie ženy môžu mať záujem o romantický a emocionálny kontakt, zatiaľ čo mladšie ženy môžu byť viac zvedavé a mať chuť experimentovať s cieľom získať skúseností. Pohodlie a naplnenie túžob aj v tomto smere prináša komunikácia.

Máte aj pri sexuálnych hrách nejaké hranice? S čím by ste nesúhlasili?

Pri každom intímnom stretnutí je dôležité stanoviť si a rešpektovať hranice. Pre mňa je kľúčové, aby som jasne chápal hranice svojich zákazníčok a aby som o nich hovoril s rešpektom a profesionálne. To môže zahŕňať diskusiu o preferenciách, obmedzeniach a očakávaniach predtým ako dôjde k fyzickému kontaktu. Akékoľvek správanie, ktoré je neúctivé, by bolo nevhodné. V konečnom dôsledku je cieľom vytvoriť bezpečné a príjemné prostredie, ktoré rešpektuje potreby a hranice všetkých zúčastnených.

Zákazníčku v akom veku by ste odmietli a prečo?

Nemám žiadnu konkrétnu vekovú hranicu, pokiaľ ide o dospelé osoby.

Máte aj klientky, ktoré si vás objednávajú opakovane? Koľkokrát zvyčajne? Stáva sa, že do toho vstúpi zamilovanosť, či už z ich, alebo vašej strany, prípadne obojstranne? Ako to riešite?

Áno, mám klientky, ktoré si ma objednajú viackrát, ale sú to jednotky stretnutí. Aj keď nejaké city pri opakovaných stretnutiach môžu byť prítomné, nezapájam sa do romantických vzťahov s klientkami a snažím sa zachovávať si profesionalitu.

Strážite si pred zákazníkmi svoje súkromie, alebo ste v tomto smere otvorený?

Ako profesionál si vážim svoje súkromie. Mám svoje hranice a oblasti osobného života, o ktorých s klientkami nediskutujem. Svoje osobné veci, ako napríklad rodinný život alebo záujmy, zvyčajne neprezrádzam. Avšak som otvorený na diskusiu o ich predstavách, požiadavkách a fantáziách, ktoré by mohli pomôcť vytvoriť lepšiu a uspokojivejšiu skúsenosť pre oboch. Je to súčasťou mojej práce, aby som počúval a plnil potreby mojich klientiek. Ale vždy sa snažím zachovať si rešpekt k sebe a k nim a nevykonávať nič, s čím by som sa necítil pohodlne alebo čo by bolo mimo mojich morálnych zásad.

Ponúkate aj sprevádzanie. Je záujem aj o túto službu? Ocitli ste týmto spôsobom v nejakej zaujímavej spoločnosti, či pri zaujímavých podujatiach…?

Záujem o túto službu neevidujem, ale som jej otvorený. Záležalo by na dohode.

Na Slovensku prostitúcia nie je ani zakázaná, ani povolená. V mnohých krajinách však sexuálni pracovníci štátu odvádzajú dane a sú členmi združení, ktoré, ktoré zastupujú ich práva. Bolo by podľa vás správne legalizovať prostitúciu na Slovensku?

Z hľadiska právneho postavenia prostitúcie ide o komplexnú problematiku s rôznymi názormi. Zatiaľ čo v niektorých krajinách je legálna a regulovaná, v iných nie. Sám sa domnievam, že právne postavenie prostitúcie by sa malo zvážiť, berúc do úvahy bezpečnosť a blaho všetkých zúčastnených strán, vrátane sexuálnych pracovníkov a ich klientiek.