Predaj aromatizovaných zahrievaných tabakových výrobkov by sa mohol zakázať

BRATISLAVA - Predaj zahrievaných tabakových výrobkov s arómou by sa mal zakázať. Vyplýva to z návrhu novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov z dielne poslancov Sme rodina, ktorý predložili do Národnej rady (NR) SR s cieľom zosúladiť národnú a európsku legislatívu.