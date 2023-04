Počítač či tablet úplne ZADARMO? Sen sa stáva realitou: Musíte však spĺňať TIETO podmienky!

Jedným z najväčších problémov, ktorým muselo Slovensko čeliť počas pandémie koronavírusu, bolo nedostatočné vzdelávanie žiakov. Hoci sa školy pokúšali pristúpiť k urýchlenej alternatíve a pre študentov spustili online vyučovanie, množstvo detí doma nemalo počítač či tablet, ktorými by sa na hodiny mohli pripojiť.

Hoci dôvody náhleho uzatvorenia škôl a online výučba už pominuli, prístup k online výučbe a študijným materiálom má len 52 % detí z chudobných domácností a len 42 % detí z marginalizovaných skupín. Žiaci a učitelia v školách navyše neustále riešia nedostatočne rýchly internet a náklady na vyššiu spotrebu dát.

Ako upozorňuje Digitálna koalícia, Slovensko aktuálne čelí obrovskej výzve, ako dostatočne a najmä efektívne pripraviť študentov na výkon povolaní, ktoré síce v súčasnosti možno neexistujú, ale vďaka rýchlemu technickému pokroku budú onedlho potrebné. Podľa prognóz až 65 % dnešných žiakov základných škôl totiž raz obsadí pracovné pozície, na ktorých budú potrebovať dostatočné počítačové a digitálne zručnosti.

Digitalizácia znamená, že stále viac a viac práce sa vykonáva pomocou digitálnych technológií a nástrojov, ako sú softvérové aplikácie, webové stránky, cloudové technológie, automatizácia a tak ďalej. Preto je pre tieto povolania dôležité, aby ľudia mali vysokú úroveň počítačových zručností a schopností.

Na naše deti v krátkej budúcnosti čakajú povolania ako robotický operátor - človek, ktorý riadi a spravuje robotické zariadenia a systémy, špecialista na kybernetickú bezpečnosť, digitálny marketér, datový manažér, smart home dizajnér, dátový detektív, manažér vzťahov medzi ľuďmi a robotmi, predpovedač kyberkalamít a mnohé ďalšie, ktoré si v súčasnosti nevieme predstaviť. Znie to možno neuveriteľne, ale kto vedel pred 100 rokmi, že o pár desiatok rokov bude existovať počítač, mobil, chytré hodinky či domácnosť, diaľkovo ovládaná cez počítač?

Digitálna koalícia si uvedomuje dôležitosť digitálneho vzdelania slovenských detí. Na to, aby sa však mohli v tomto smere zdokonaľovať, potrebujú dostatočné technické pomôcky. Aj preto sa spolu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky rozhodli založiť projekt Digitálny žiak, ktorý pomôže až 152-tisíc žiakom základných a stredných škôl získať príspevok 350 eur, vďaka ktorému si budú môcť zakúpiť zbrusu nové počítače či tablety.

Nečakajte a prihláste svoje dieťa ešte dnes!

Doprajte svojim deťom potrebné vzdelanie a zapojte sa do projektu aj vy. Čas sa totiž kráti. Svoje deti budete môcť do projektu zapojiť len do konca júna. Po prvom mesiaci od spustenia pritom Digitálna koalícia eviduje už viac ako 41-tisíc žiadostí a ich počet neustále stúpa.

Kto všetko sa do projektu môže zapojiť?

Na to, aby ste mohli pre svoje dieťa získať potrebný príspevok, musí patriť do jednej z týchto štyroch skupín.

žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre školský rok 2022/2023) vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných programov

(pre školský rok 2022/2023) vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných programov žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)

(príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima) žiaci so špeciálnymi potrebami, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí

ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu

Získanie príspevku je jednoduché! Stačí jeden klik

Pokiaľ vy alebo vaše dieťa spĺňate potrebné podmienky a máte záujem o príspevok na tablet či počítač, je prihlásenie úplne jednoduché a nie je v tom žiadny háčik. Pre získanie potrebného príspevku stačí do 30.6. 2023 vyplniť TENTO registračný formulár, ktorý bude následne overený štátnymi orgánmi či skutočne spĺňate potrebné podmienky. Registrácií pritom podľa predsedu Digitálnej koalície Mária Lelovského rýchlo pribúda. Neváhajte preto a zaregistrujte sa aj vy.

