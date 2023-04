Diaľnica D1 na Spiši, vrátane tunela Šibenik, bude cez víkend uzavretá

V smere zo Spišského Podhradia na Levoču bude cesta aj s ľavou tunelovou rúrou neprejazdná do nedele 16. apríla do 9.00 h. V opačnom smere platí uzávera od soboty 15. apríla od polnoci do nedele do 10.00 h. "Obchádzková trasa vedie po ceste I/18 od okružnej križovatky Spišské Podhradie po okružnú križovatku na privádzači D1 Levoča," dodáva polícia.