Únik chemickej látky z cisterny okolie neohrozil, na mieste je aj Slovenská inšpekcia životného prostredia

PREŠOV - Únik kyseliny chlorovodíkovej z cisterny nákladného vozidla na parkovisku na diaľnici medzi Prešovom a Košicami životné prostredie v okolí neohrozil. Potvrdil to riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Ľubomír Toďor. Do vzduchu a pôdy sa nebezpečná chemikália podľa jeho slov nedostala, keďže to skrápajú. Na mieste zasahuje aj Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP).

"Vodárne monitorujú tok, ktorý je nižšie. V okolí desať metrov nebolo nič namerané. Ani v okolitých obciach nebolo nič zistené. Je to malý únik," povedal Toďor. Hasiči kyselinu chlorovodíkovú aktuálne prečerpávajú z cisterny do pripravených barelov. "Po naplnení a dekontaminácii už máme pripravené vozidlá, ktoré to odvezú na skládku do továrne, ktorá môže skladovať nebezpečný odpad. Momentálne sa rieši, kde to umiestnime," uviedol s tým, že potrebujú naplniť celkovo 23 barelov.

Spoločnosť Slovnaft sa podľa jej hovorcu Antona Molnára v súvislosti s únikom chemickej látky z cisterny na parkovisku pri čerpacej stanici riadi opatreniami integrovaného záchranného systému. "Čerpacie stanice Janovík na diaľnici v oboch smeroch boli okamžite uzavreté a personál evakuovaný. Momentálne neevidujeme žiadne poškodenie zdravia zamestnancov stanice, ani zákazníkov čerpacej stanice," doplnil Molnár s tým, že cisterna je odstavená na parkovisku za čerpacou stanicou, ktoré prevádzkuje Národná diaľničná spoločnosť. Diaľnica medzi Prešovom a Košicami je naďalej od rána v oboch smeroch uzatvorená.