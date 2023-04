Tyrkysové more a pláže ako z Karibiku: Slovenská cestovka ponúka dokonalú dovolenku! Očarí dospelých, užijú si ju aj deti

BRATISLAVA/MARSA MATRUH - Pláže ako v Karibiku, nefalšovaná africká atmosféra a bezkonkurenčne nádherné more - to všetko nájdete len pár hodín letecky od Bratislavy! Horúcou novinkou tohto leta je totiž egyptská destinácia Marsa Matruh na južnom pobreží Stredozemného mora, ktorá je stále nepoškvrnená cestovným ruchom.

Na plážach Marsa Matruh nájdete jemný biely piesok, azúrové more aj krásnu pobrežnú promenádu. Keďže Marsa Matruh má medzinárodné letisko, pohodlne sa sem za menej ako 3 hodiny dopravíte charterovým letom z Bratislavy či z Košíc, a to aj v čase letnej sezóny.

Egyptské letovisko Marsa Matruh je absolútnou novinkou leta 2023, ktorú práve ponúka cestovná kancelária Satur. Už koncom mája sa teploty v tomto letovisku šplhajú k 30℃ a teplota mora 24 ℃. Dovolenku si teda môžete naplánovať už v júnových termínoch. Sezóna trvá až do konca septembra, pretože až vtedy sa končí horúce leto, ktorým je Egypt známy.

Autentická Afrika

Keďže je Marsa Matruh pomerne novou destináciou, je ešte nepoškvrnená turistami. Zažijete tak pravú nefalšovanú Afriku. Marsa Matruh Bola kedysi rybárskou dedinou. Keď začali prúdiť turisti do Hurghady, Sharm el Sheik či Marsa Alam, otvorila sa aj Marsa Matruh.

Túto destináciu kedysi navštevovali skôr domáci obyvatelia, ktorí sem počas horúceho leta prichádzali z Káhiry. Postupne sa však začali budovať menšie hotely a apartmány a Marsa Matruh sa tak nedávno stalo obľúbeným letoviskom nielen pre bohatých Egypťanov, ale aj pre Talianov či Britov. Tí o letovisku hovoria ako o nepoznanom raji Stredomoria. Navyše, je to dokonalá dovolenka aj s deťmi, ktorú môžete spojiť s objavovaním krajiny a rozšírením si poznatkov.

Luxusné hotely, pláže ako v Karibiku

Postupne sa začali budovať skutočne luxusné hotely za dostupné ceny. Takým je napríklad päťhviezdičkový Caesar Bay, ktorý leží na jednej z najkrajších pláží Egypta. Nájdete tam biely jemný piesok a priezračné tyrkysové more, ktoré si každý zamiluje. Je to ideálny hotel pre rodiny s deťmi, pretože nádherné priesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora sú ideálne práve pre tých najmenších. Okrem toho hotel ponúka aj veľkú záhradu, program all inclusive a miniklub pre deti do osem rokov so skvelými slovenskými animátormi.

Rovnako za ním nezaostáva ani Jaz Almaza, ktorý leží v nádhernej zátoke a okolo sú vybudované luxusné vily či rezorty. Almaza v arabčine znamená diamant a tak je pomenovaná aj spomínaná zátoka. Okrem bieleho piesku a krásneho azúrového mora tam nájdete aj zábavu pre celú rodinu a all inclusive, vďaka čomu na dovolenke skutočne nemusíte nič riešiť. Aj v tomto hoteli vás očarí jemný piesok a vhodný je od tých najmenších po najstarších.

Vitajte na Planéte FUN

V oboch rezortoch si oddýchnu nielen dospelí, ale užijú si aj deti. Hotely totiž ponúkajú unikátny animačný program Planet Fun, ktorý Satur počas svojej existencie doviedol takmer do dokonalosti. Ide o celodenný program pre deti aj tínedžerov a vedú ho profesionálni slovenskí animátori, ktorí sa deťom venujú na 100 %. Rodičia si zatiaľ môžu dať obľúbený drink, len tak si odpočinúť na pláži alebo si zahrať volejbal či tenis.

Animátori vám však pripravia program aj pre celé rodiny. Zúčastniť sa s nimi môžete rôznych tímových aktivít, mini olympiády či štafety. Zabavia vás hudobným programom a nechýba ani slovenský večer! Rovnako sa môžete vybrať na poznávací zájazd, na ktorom vás bude sprevádzať slovenský animátor.

Prineste deťom históriu cez zážitky!

Ak patríte k cestovateľom, ktorí radi spájajú oddych s objavovaním krás iných krajín, aj priamo v Marsa Matruh je čo objavovať. Mesto síce nemá vybudovanú veľkú a modernú infraštruktúru, nájdete tam však krásnu pobrežnú promenádu, mešitu Al Awam, kostol Panny Márie, mestské múzeum a zaujímavý je starý líbyjský trh, kam sa oplatí zájsť, keďže tu vládne typický arabský ruch. Medzi tunajšie atrakcie patrí 5 km dlhá Kleopatrina pláž s bustou kráľovnej a lagúna medzi skalnými masívmi, kde sa kedysi kúpala. Západne od centra leží ďalšia krásna pláž Ageebah.

Veľmi obľúbené sú aj fakultatívne výlety alebo poznávacie zájazdy. Aj malé neposedné deti budú očarené kusom histórie a dejepis bude pre nich hneď atraktívnejší! Učenie cez zážitky je tá najlepšia forma ako spojiť príjemné s užitočným.

Atraktívne výlety "na otočku"

Ak by sa vám však málilo, len niekoľko desiatok kilometrov od letoviska sa nachádza ultramoderné mesto New El Alamein, do ktorého prúdia investície od šejkov z Dubaja a Saudskej Arábie. Nechýbajú tam luxusné štvrte, mrakodrapy, obchodné centrá. Len 300 km od Marsa Matruh, sa nachádza bájna Alexandria, o ktorej sa hovorí ako o zabudnutej perle Stredomoria. Alexandria svoju históriu započala v roku 332 pred n.l. a na neďaekom ostrove sa kedysi celé tisícročie týčil jeden zo starovekých 7 divov sveta - Alexandrijský maják. Mesto má dnes typickú arabskú atmosféru, ale zdobia ju početné grécko-rímske a islamské pamiatky.

Oáza Siwa

Smerom na juhozápad od Marsa Matruh, leží nádherná oáza Siwa, akoby v srdci samotnej Sahary, v prepadline 17 metrov pod úrovňou mora, len 50 kilometrov od líbyjských hraníc. Oázu tvoria vodné pramene, ktorých tu vyviera asi 300, úchvatné soľné jazerá, ktoré sú slanšie ako Mŕtve more, datľovníky, historické stavby a domorodý berberský kmeň.V tunajších soľných jazerách sa dá i oddychovať. Keďže je tam vysoká koncentrácia soli, plávať sa tam nedá.

Pod zemou sa nachádza veľké jazero, ktoré slúži ako zdroj pitnej vody pre Egypt. A práve v tejto oblasti sa nachádza jeden z najväčších dunových pásov na svete, ktorý má dlžku 140 kilometrov. V Siwe kedysi stál i chrám boha Amona a slávna veštiareň, kde si údajne nechal veštiť aj Alexander Veľký.

Ak sa rozhodnete pre destináciu Marsa Matruh, ktorá je ešte neprebádaná, určite neoľutujete. Okrem iného si tam môžete užiť orientálne kaviarne, ale aj moderné arabské reštaurácie. Rovnako sa môžete prechádzať po nádherných bielych plážach s hebkým pieskom a užívať si východy a západy slnka na najkrajších plážach Egypta.

