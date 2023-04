Veľká kritika nových testov v autoškolách: Veľmi odborné otázky a učebné osnovy spred 50 rokov!

Už pár dní naplno fungujú nové testy na autoškolu, ktoré sú akousi pomyselnou bodkou za vzdelávaním sa na dosiahnutie vodičáku. Doteraz dlhé roky fungovali papierové testy, ktoré boli vždy rovnaké, na základe šablóny. "Študenti" mali 20 minút na vypracovanie 30 otázok, pričom mohli stratiť maximálne 5 bodov.

Archívne VIDEO Od apríla budú testy pri skúškach na vodičák v elektronickej a vynovenej podobe

Po novom, od 1. apríla, je otázok 40, na vypracovanie majú záujemcovia 30 minút a každý test je jedinečný. Otázky totiž vyberie počítač a okrem pravidiel cestnej premávky musia budúci vodiči ovládať aj postupy pri autonehode, predpisy týkajúce sa dokladov požadovaných v prípade používania vozidla či konštrukciu vozidiel a ich údržbu. A práve tu nastáva problém. Inštruktori autoškôl vzniesli na nové testy vlnu kritiky. Podľa ich slov sú otázky týkajúce sa konštrukcie vozidiel veľmi odborné. Aj keď sa snažia učiť teóriu rovnako ako doteraz, na niektoré otázky by podľa ich slov vedeli odpovedať jedine mechanici. Informovala o tom RTVS.

Galéria fotiek (3) Ilustračná otázka - Simulovaný test autoškoly (od 1. apríla 2023)

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

„Ak je vačkový hriadeľ umiestnený v hlave valcov, hovoríme o ventilovom rozvode a typ OHC je správna odpoveď. Preberali sme to s mnohými inštruktormi, sú to konštrukčné otázky, ktoré sú veľmi odborné,“ konštatoval majiteľ autoškoly Zdeno Bartók. Okrem toho, Združenie autoškôl zistilo, že učebné osnovy, na základe ktorých vypracovávali kompetentní testy, sú ešte z roku 1970. Mnohé z poznatkov sú tak nepodstatné. Problémom je aj to, že okruhy otázok a samotné otázky sú vypracované len v slovenčine. V autoškolách je pritom veľa cudzincov, ktorí si u nás robia vodičák. "Mám taký pocit, že niečo sa šilo horúcou ihlou. Nie je všetko pripravené tak, ako by malo. Materiály na výuku si zháňame vlastné, dá sa povedať aj zo súkromných zdrojov,“ uviedol inštruktor Branislav Labanc.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

A čo na kritiku inštruktorov hovorí polícia? Tá tvrdí, že sa diskusii na túto tému nebráni. "Nebránime sa diskusiám s predstaviteľmi autoškôl, preto ak navrhnú iné skúšobné otázky a odpovede k nim, budeme sa nimi ochotne zaoberať,“ povedala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Termíny skúšok, ktoré sú po 1. apríli, tak už budú prebiehať novou formou - a teda elektronicky na policajnom oddelení. Tí, ktorí neuspeli na papierových testov a nestihli spraviť opravnú skúšku do 31. marca, budú opravné testy robiť ešte po starom.