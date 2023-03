Hrozí, že Slovensko príde o 19,6 milióna eur z EÚ na výstavbu diaľničného úseku Hubová - Ivachnová

Spresnila, že kontrola uskutočnená NKÚ v minulom roku sa zamerala na procesy plánovania, prípravy a realizácie vybraných projektov a investícií Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v rokoch 2018 až 2021. Kontrolóri sa zároveň zaujímali o elektronický výber mýta a plnenie opatrení, ku ktorým sa NDS zaviazala na základe predchádzajúcich auditov. Diaľničný projekt D1 Hubová - Ivachnová nebude do konca roka ukončený.

Archívne VIDEO

Druhý strategický projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala tiež nebude dokončený v pôvodnom termíne, do konca roka. Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy konštatoval, že je potrebné vyvodiť voči konkrétnym zamestnancom osobnú zodpovednosť. "NDS bude musieť navyše vrátiť viac ako dva milióny eur pre nezrovnalosti k štyrom preplateným žiadostiam," spresnila Bolech Dobáková. Okrem toho naďalej ostáva otvorená otázka a s tým spojené riziko, ktoré súvisí so získaním existujúceho mýtneho systému do majetku spoločnosti.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

NKÚ apeluje na Ministerstvo dopravy (MD) SR, aby bola verejnosti poskytnutá jasná odpoveď na otázku, ako a za akých podmienok budú mýtne systémy prevádzkované. Odporúča poslancom, aby požadovali od vedenia MD aj NDS informáciu o postupe pri vybudovaní a prevádzke slovenského mýtneho systému. Aktivity NDS sú výrazne závislé od štátnych financií, zdrojov EÚ aj úverov (47 až 62 %), za ktoré ručí štát. Andrassy uviedol, že je dôležité, aby sa naplnil strategický cieľ výberu mýtnych poplatkov za rýchlostné cesty, diaľnice a komunikácie prvej triedy. Musí byť však jasne zadefinované, aké maximálne percento výnosov z mýtneho systému môže byť použité na prevádzku NDS.

Úrad parlamentnému výboru odporúča predložiť analýzu

Andrassy upozorňuje, že SR má navyše v novom programovom období výrazne znížené možnosti čerpania európskej finančnej pomoci na rozvoj cestnej infraštruktúry. Kontrolóri zaznamenali pokles kapitálových výdavkov spoločnosti, čo zvyšuje tlak na schopnosť NDS zabezpečiť dostatok zdrojov na rozpracované a budúce dopravné projekty. NKÚ tiež preveril aktuálne prijaté opatrenia, pričom pozitívne hodnotí najmä posilnenie vnútornej kontroly, kontroly na mieste pri realizácii jednotlivých dopravných projektov aj zadefinovanie protikorupčných opatrení pri obstarávaní.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR - Michal Svítok

Úrad parlamentnému výboru odporúča, aby vedenie MD do konca júna predložilo poslancom okrem opatrení súvisiacich s budúcnosťou národného mýtneho systému taktiež analýzu udržateľného financovania cestnej infraštruktúry podľa strategického plánu do roku 2030. Hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková reagovala, že tlačovú správu Najvyššieho kontrolného úradu SR o rámci a výsledkoch kontroly zaregistrovali. "Vnímame aj informácie publikované o mýte, ktoré však súvisia s dobou pred viac ako deviatimi mesiacmi. Dnes sme v postupe implementácie mýta úplne inde a vítame príležitosť komunikovať tento progres významný pre štát aj napríklad na platforme parlamentného výboru," uviedla.