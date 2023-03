Smrť iba mesačného Paľka: S rodinou žil v otrasných podmienkach v nevykúrenej chatrči! Čo robili sociálni pracovníci?

Archívne video: Slovensko má vážny problém s rómskymi osadami, tvrdí Nicholsonová

Novorodenec žil počas zimy spoločne s rodičmi a ďalšími dvoma súrodencami v nevykúrenej studenej chatrči plnej dier v rómskej osade. Tú vyhrievala aj koncom januára len malá piecka. Stav mesačného bábätka sa v týchto podmienkach začal zhoršovať. "Žena spala s malým, nejaký bol čudný. Ona tvrdila, že mu nič nie je. Rýchlo som zavolal záchranku a išiel som s ňou do Krompách," povedal pre TV JOJ Paľkov otec. Dieťa vraj nechcelo jesť, bolo chudé a zvracalo.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Reprofoto/ TV JOJ

Záchranári chlapčeka v zúboženom stave previezli z osady do nemocnice v Krompachoch a odtiaľ na vyššie pracovisko do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach „Volal som tam a povedali, že malý má na sebe nejaký strojček, ktorý za neho dýcha. Povedali mi, že sa nestaráme o deti. Je tu zima, aj nám je zima," pokračoval otec. Ten vinil zo stavu, v akom sa dieťa nachádzalo, svoju ženu.

Chlapčeka sa, žiaľ, zachrániť nepodarilo. Nemocnica uviedlo, že dieťa bolo k nim prevezené vo veľmi ťažkom stave. Rodičia pre RTVS povedali, že vinu za smrť svojho malého syna necítia. O dieťa sa vraj starali najlepšie, ako vedeli. Záležitosť už má v rukách polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Rodina sa po nešťastnej udalosti presunula do lepších podmienok – murovanej prístavby k príbuzným.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Reprofoto/ TV JOJ

Prípad vzbudil veľkú pozornosť. Do osady v Richnave sa vybrali na prieskum aj poslanci parlamentu. Viac informácií prezradil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. V rómskej osade v Richnave žije podľa nich aktuálne 1 568 maloletých detí a približne 1150 dospelých osôb. Sociálni pracovníci príslušného úradu práce sa v osade starajú o 1 210 detí z 557 rodín. Terénni pracovníci vraj navštevujú osadu pravidelne v týždňových intervaloch a okrem iného asistujú rodičom pri nadobúdaní rodičovských zručností vrátane zvládania základných úkonov, akými sú kŕmenie, prebaľovanie či primerané obliekanie detí. V osade na dennej báze pôsobia aj terénni sociálni pracovníci obce a asistenti zdravia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Reprofoto/ TV JOJ

„S rodinou, do ktorej sa Paľko narodil, prišli pracovníci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately príslušného úradu práce do kontaktu prvýkrát v októbri 2020. Dôvodom bolo súdne konanie vo veci priznania rodičovských práv a povinnosti matke vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa. Súd tieto rodičovské práva a povinnosti matke priznal a ani zo strany sociálnych pracovníkov nebol identifikovaný dôvod na ďalšie intervencie v rodine až do januára 2023,“ uviedli.

Galéria fotiek (5)

Poukázali pri tom na to, že sociálni pracovníci vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe podnetov či informácií napríklad od pediatrov, sociálnych pracovníkov obce, či od zdravotných asistentov, ktorí monitorujú dianie v obci. „V súvislosti s dotknutou rodinou zamestnanci príslušného úradu práce žiaden takýto podnet ani informáciu v spomínanom období nezaznamenali,“ tvrdia.

Opätovný kontakt mali sociálni pracovníci úradu práce nadviazať s dotknutou rodinou bezprostredne po hospitalizácii Paľka. „Úrad práce prijal opatrenia zamerané na prácu s rodinou v jej prirodzenom prostredí. Vypracoval plán sociálnej práce s rodinou s cieľom zlepšiť starostlivosť o deti a stabilizovať bytové podmienky rodiny. Z dôvodu zistenia náhleho zhoršenia situácie v rodine, boli do plánu zapojení aj terénni sociálni pracovníci obce, asistent zdravia a detská lekárka. V rodine sú pravidelne vykonávané sociálne zisťovania s cieľom predísť vyňatiu detí z ich prirodzeného prostredia. Zodpovední pracovníci rodinu pravidelne monitorujú, rodičov usmerňujú a poskytujú im potrebnú pomoc,“ uviedli.