PS žiada vysvetliť situáciu s nemocnicou Rázsochy, premiér deklaruje jej výstavbu

"Chaos medzi ministerstvami, ktoré má premiér Heger na starosti, nezaujíma ani zdravotnícky personál, ani pacientov a pacientky. Potrebujú vedieť, či dostanú novú nemocnicu. Skutočne hrozí, že neschopnosť a prázdne sľuby tejto vlády spôsobia prepadnutie stoviek miliónov z plánu obnovy. Vyzývame preto povereného premiéra, aby prijal zodpovednosť a prestal zavádzať verejnosť," vyhlásil predseda PS Michal Šimečka.

Hrozí nedostatok zamestnancov?

Progresívne Slovensko tvrdí, že Heger poverený riadením ministerstva zdravotníctva 22. marca potvrdil záväzok dostavať nemocnicu Rázsochy, no o dva dni neskôr rezort financií navrhol vyhodiť výstavbu z plánu obnovy a prostriedky presunúť do technického vybavenia iných nemocníc. Odvoláva sa pritom na pripomienku v rámci návrhu zmeny plánu obnovy zverejnenú 24. marca. Ministerstvo financií podľa PS zároveň hovorí, že nová štátna nemocnica by nemala dostatok personálu vzhľadom na otvorenie súkromnej nemocnice Bory v Bratislave.

"Táto pripomienka bola chybou úradníka uverejnená na Slov-lexe. Preto premiér Heger ako poverený minister stiahol túto pripomienku," uviedol Hegerov hovorca v reakcii. Deklaroval pritom, že stavba nemocnice bude ďalej pokračovať podľa plánu.