Slovensko v EÚ patrí medzi rozpočtovo zodpovedné krajiny, tvrdí Eduard Heger

BRUSEL - Slovensko sa zaraďuje medzi rozpočtovo zodpovedné krajiny EÚ. Uviedol to v piatok doobeda dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger na úvod druhej časti dvojdňového samitu EÚ v Bruseli, informuje spravodajca TASR.

Piatkové rokovania sú zamerané na dianie v eurozóne, premiér však naznačil, že prebieha intenzívna výmena názorov na ekonomické dianie a energetiku, hospodárske riadenie, finančnú zodpovednosť a situáciu európskych bánk.

Podľa jeho slov energetická kríza je teraz, zdá sa, zvládnutá a zásobníky plynu dostatočne naplnené. Dodal, že inflácia bude postupne, hoci pomaly klesať po tom, ako počas kríz vlády členských štátov pomáhali a naliali do svojich ekonomík a do firiem viac peňazí, aby im pomohli. Podľa jeho slov na Slovensku by mala inflácia z tohoročných 9,8 percenta klesnúť na 5,3 percenta v roku 2024, a potom na 2,6 percenta, kým dosiahne "normálny" dvojpercentný stav. "Inflácia klesá, hospodárske rasty sa budú obnovovať a som rád, že Slovensko má tento rok prognózovaný rast medzi najlepšími siedmimi krajinami eurozóny," opísal situáciu.

Zdôraznil, že debaty lídrov sa dotknú aj vypnutia dočasnej únikovej doložky, ktorá počas kríz dovoľovala krajinám zadlžovať sa mimo pravidiel a ktorá už od budúceho roka nebude platiť a pôjde o návrat do štandardného režimu. Spresnil, že Slovensko tento návrh Európskej komisie podporuje a zaraďuje sa v tejto oblasti k "šetrným" krajinám EÚ.

Galéria fotiek (3) Eduard Heger na summite v Bruseli

Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

"Považujem za správne sa vrátiť do režimu normálnosti, pretože dlhodobá udržateľnosť je nevyhnutná a dôležitá pre budúce generácie," povedal premiér. Dodal, že súhlasí s reformou rozpočtových pravidiel, lebo Slovensko dlho hovorí, že treba zohľadňovať dlhodobú udržateľnosť a tento parameter bude po novom zohľadňovaný pri nastavovaní takzvaného strednodobého plánu. Tiež sa bude prizerať na výšku dlhov s cieľom, aby zadlženosť krajín klesala.

Heger ocenil, že hospodársky rast a dlhodobá udržateľnosť financií je v EÚ dôležitým kritériom pre hospodárske riadenie. Upozornil, že lídri na samite prerokujú aj zavádzanie digitálneho eura, ktoré je v štádiu príprav, a odkázal občanom, aby sa tohto projektu nebáli, lebo nenahradí hotovosť, len reaguje na digitalizáciu a trend bezhotovostných platieb vo svete.

Galéria fotiek (3) Eduard Heger na summite v Bruseli

Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

S odkazom na krach niektorých amerických bánk, ktoré boli zamerané na podporu startupov, Heger uviedol, že Európania sa nemusia obávať novej finančnej krízy. Štruktúra bankového dlhu v EÚ je odlišná od tej americkej, banky majú širšie portfóliá, banková regulácia je odolnejšia a po sérii opatrení z minulých rokov nehrozí kolaps bánk a strata úspor.

"Dôležité je ďalej pracovať na dokončení únie kapitálových trhov, pretože ak chceme investovať do inovácií, potrebujeme kapitál, aj súkromný kapitál, a ten treba prefinancovať," vysvetlil Heger.