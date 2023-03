EXKLUZÍVNE Heger už rozhodol o svojom politickom osude: Kolegom stihol rozoslať zásadnú SMS-ku

archívne video

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel pre topky.sk povedal, že takúto sms nedostal.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Podľa našich informácií z vnútra klubu sa mali Hegerovi (čoskoro bývalí) spolustraníci z OĽaNO dočkať konečne vyjadrenia z Hegerovej strany o tom, ako hodlá naložiť so svojím politickým osudom len pár mesiacov pred voľbami. Informáciu o Hegerovej SMS správe s odchodom z OĽaNO nám potvrdili dva od seba nezávislé zdroje.

Galéria fotiek (4) Eduard Heger

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Naše zdroje totiž hovoria o tom, že im poverený premiér rozoslal SMS správu s tým, že je rozhodnutý odísť, a dokonca priznal aj ďalšie veľké detaily o tom, ktoré osobnosti s ním pôjdu. Nateraz však nie je jasné, kedy Heger tieto skutočnosti predstaví aj verejnosti, no ako sám hovorí - už to nebude dlho trvať. Poverený premiér je momentálne na pracovnej návšteve v Izraeli.

Heger neodíde sám, skloňuje sa hlavne toto meno

Hegerov odchod sa už niekoľko dní v kuloároch politiky nesie neoddeliteľne aj s osobou povereného ministra obrany Jaroslava Naďa. Ten má byť takmer s určitosťou ďalšou postavou, ktorá má rady OĽaNO opustiť a zakotviť s Hegerom v novom projekte. Nie je ani isté, či Heger vyzbiera podpisy na novú stranu, alebo využije už niektorú zo založených.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Tlačový odbor Úradu vlády SR

Rovnako sa tiež spomína projekt Jána Budaja Zmena zdola, ktorý by premiér mohol využiť ako ťahák do volieb, no vylúčená nie je ani spolupráca s Miroslavom Kollárom zo Spolu (teraz Modrá koalícia, pozn. red.).