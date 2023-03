Dráma v Miloslavove: Chlapca mala lákať do auta dvojica päťdesiatnikov! Rodičia zalarmovali políciu

MILOSLAVOV – Príbeh starý ako republika, alebo reálna hrozba? Obec Miloslavov svojich obyvateľov, najmä tých, ktorí majú malé deti, varuje pred incidentom, v ktorom hlavnú úlohu zohrala biela dodávka. Jej posádka mala totiž do auta lákať žiaka miestnej školy.

Vecou sa zaoberá polícia, ktorá upovedomila samotnú obec. „Informujeme občanov, že dňa 2.3.2023 obdržal Obecný úrad v Miloslavove záznam z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Miloslavove o bezpečnostnom incidente, ku ktorému došlo v stredu dňa 1. marca 2023 v Alžbetinom Dvore,“ píše sa v ozname zverejnenom na obecnom webe.

„V podvečerných hodinách dve doposiaľ neznáme osoby oslovili z idúcej 3-dverovej dodávky bielej farby s posuvnými zadnými dverami mladistvého žiaka tunajšej základnej školy s cieľom nalákať ho do vozidla, pričom mu núkali sladkosti. Ten ich opakovane odmietol, načo osoby odišli,“ priblížili podrobnosti. Malo ísť o dve osoby vo veku približne 50 rokov, ktoré hovorili zrozumiteľne slovenským jazykom. Školák o všetkom doma informoval rodičov a tí išli ihneď na políciu. Žiaľ, evidenčné číslo auta si chlapec nepamätal.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Obec Miloslavov

Príbeh o bielej dodávke bol v minulosti už viackrát zneužitý šíriteľmi hoaxov, napriek tomu nie je dobré nič podceniť a v každom prípade byť obozretný. Nič podceniť nechce ani obec Miloslavov. „Obraciame sa preto na obyvateľov, ale hlavne rodičov, aby o uvedenom incidente informovali svoje deti, venovali zvýšenú pozornosť a každú podozrivú aktivitu hlásili na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Miloslavove na telefónnom čísle +421 961570005 alebo 158,“ vyzvala obec.

Správa ihneď vystrašila miestnych, ktorí ju zdieľali na facebooku. „A teraz nechajte dieťa stať pred školou do 6:30 ... Bežné tak dcéra stávala sama alebo s kamarátkou, pretože ja so synom musíme ísť na 6:20 bus. Od dnes tam s nimi budú stáť moji rodičia - buď jeden alebo druhý,“ napísala mladá mamička. Ďalší diskutujúci navrhuje zaviesť kamerový systém pri vjazdoch do obce a pred školou.