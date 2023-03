Matovičov neúprosný spor so známym komentátorom: Pred kamerami v televízii ho označil za odpad!

archívne video

Matovič bol spolu s Erikom Tomášom z Hlasu-SD hosťom v televíznej diskusii Na hrane. Prišlo aj na tému Matovičových skutočne neobvyklých vzťahov s novinármi. Tých sám v statusoch už rozdeľuje na "dobrých a zlých". Zdá sa však, že tých "zlých" má Matovič stále v hľadáčiku a jeho osobné a pomerne ostré slová na adresu niektorých z nich vyznievajú skutočne šokujúco.

Soltész je vraj odpad, líder OĽaNO vysvetľoval svoj výrok

Matovič sa netají tým, že komentátora Arpáda Soltésza z tej istej televízie nemá veľmi v láske, pričom aj ten mu pri istých príležitostiach opätuje nejaké štipľavé výroky. No tentokrát už skutočne došlo na expresíva hrubého zrna. Matovič ho totiž označil za zlého novinára a za odpad. Ten svoj výrok v štúdiu hneď na úvod relácie vysvetľoval. "Arpáda Soltésza som označil za odpad a myslím si, že je to odpad novinárskej brandže," povedal šéf najsilnejšieho parlamentného subjektu, ktorému sa nepáčia kritické komentáre Soltésza na jeho adresu.

Matovič navyše začal pred kamerami mávať vytlačenými statusmi vo formáte A3 a citoval vyjadrenia zo Soltészových statusov napríklad o tom, že "dobrý novinár je len mŕtvy novinár". "Jednoducho, vymyslel si vetu, ktorú som ja nikdy nepovedal... Je podlé, ak sa niekto takto správa, a zároveň sa skrýva za Jána Kuciaka. Tak, ako sú ľudia dobrí a zlí, tak sú aj novinári dobrí aj zlí. A pán Soltész je zlý človek... Váš kolega vyzýva na strieľanie ďalších novinárov za to, že sú kresťania, to je hanba novinárskej obce, vy by ste sa mali voči tomu ohradiť," skonštatoval Matovič na adresu kolegu moderátorky televízie, ktorá si dokonca počas jeho slov aj povzdychla.

Galéria fotiek (3) Zdroj: reprofoto TV JOJ

Soltész hovorí, že už nejde o obyčajnú prestrelku na Facebooku

"Kým mi Igor Matovič primitívne nadáva, je to tá najlepšia spätná väzba, akú môžem dostať. Keď o mne v televíznej diskusii povie, že som "vyzýval k zastreleniu iného novinára" bude musieť uniesť dôkazné bremeno svojho tvrdenia. Od poslanca Národnej rady v živom vysielaní celoslovenskej televízie už takáto lož nie je zábavná facebooková prestrelka, ale vedomý pokus o diskreditáciu," povedal v reakcii na tieto slová Matoviča sám Soltész.