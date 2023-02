ROZHOVOR so zubárkou Vanekovou: Zdravý chrup nie je len zásluha umývania zubov, pacientov musím aj navigovať

BRATISLAVA - Zdravé a dobre vyzerajúce zuby sú niečím, čo by chcel mať každý z nás. Zdravý chrup nie je však len zásluha umývania si zubov ráno a večer, ale najmä vecou pravidelnej dentálnej hygieny a prevencie. Aj návštevy zubárov poznačilo obdobie pandémie, dnes sa však ľudia do ambulancií postupne vracajú. O tom, akí sú Slováci v starostlivosti o chrup ale aj o tom, čo obnáša bielenie zubov a s akými požiadavkami prichádzajú pacienti do ambulancie sme sa zhovárali so zubárkou Jankou Karrah Vanekovou.

Začala by som na úvod tak zoširoka. Akí sú Slováci v starostlivosti o chrup?

- Slováci sa snažia o svoj chrup starať. Naši pacienti, sú vo veľkej miere zodpovední a sú teda takí najmä na základe toho, že boli k tomu od začiatku vedení, pochopili, že zdravý chrup nie je len zásluha umývania si zubov ráno a večer, ale najmä vecou pravidelnej dentálnej hygieny a prevencie.

Vy ste počas pandémie pracovali v tej „povestnej prvej línii.“ Poznačilo toto obdobie starostlivosť o zuby, respektíve prístup Slovákov k návšteve zubára a absolvovania preventívnych prehliadok?

- Určite áno. Mnoho pacientov počas pandemického obdobia nebolo u lekára vôbec. Niektorí nenavštívili stomatologickú ambulanciu aj dva roky a teraz sa postupne vracajú, lebo pociťujú, že sa im “niečo” v ústach deje. A väčšinou to tak aj je, že tam nejaké tie nálezy skutočne nájdeme.

Aký je ten ideálny interval, kedy by mali pacienti preventívne zájsť k zubárovi?

- Pacientov máme vedených tak, že raz za šesť mesiacov pacient absolvuje dentálnu hygienu u našej dentálnej hygieničky a následne idú k lekárovi na prevenciu kde sa kontroluje celkový stav chrupu. Platí, že zdravý zub sa nekazí a zdravý je na základe toho, že je čistý. Ak je pacient už vysanovaný, to znamená, že má podchytené kazy, prípadne endodontické ošetrenia tak v takom prípade už vlastne len ten chrup udržiavame pravidelnými kontrolami. A potom tu máme nových pacientov na začiatku liečby, ktorí sa odhodlajú, lebo cítia, že ich chrup nie je úplne v poriadku. V ich prípade naplánujeme plán liečby kde si prejdú individuálnou škálou procesov od základnej stomatológie až po estetiku. Tento proces však nejakú dobu trvá.

Vy ste sa už dotkli problematiky zubnej estetike, sama sa profesionálne venujete bieleniu zubov. Mnoho ľudí, lajkov, si to možno predstavuje veľmi jednoducho, že prídu, vy im zuby vybielite a oni idú domov. Ono to ale také jednoduché nie je. Čo je teda prvá vec, ktorá čaká pacientov, keď vkročia do vašej ambulancie?

- V prvom rade s pacientom absolvujem konzultáciu, to znamená, že si vypočujem predstavy pacienta. Konzultácia je prvoradá a smerodajná. Na základe komunikácie medzi mnou a pacientom vieme prísť k nejakému úzusu v danom individuálnom prípade lebo každý pacient má ten chrup iný a podmienky v ústach sú zakaždým rôzne. Samozrejme v mnohých prípadoch ich musím navigovať a vysvetliť im, čo ke a nie je v ich prípade reálne. Lebo vo väčšine nie je možné prísť len na bielenie a za hodinu odísť s hollywoodskym úsmevom. Je potrebné sa držať nejakej reálnej predstavy a reálnych krokov a ich postupnosť dodržať. Vždy sa dá nájsť cesta ku krajšiemu úsmevu.

Zdroj: archív J.K.V.

Je bielenie vhodné pre každého?

- Ja bielim len zdravý chrup. To znamená, že línia úsmevu u pacienta musí byť zdravá a bez kazov. Preto pacientovi urobíme počas prvej konzultácie na klinike röntgenový snímok, lebo nie všetky kazy sú viditeľné voľným okom a presne nato slúži rtg, ktorý nám odhalí pacientov celkový stav chrupu. Pokiaľ sa ukáže, že tam nejaký ten kaz je, pacientovi vysvetlím, že podkazenú sklovinu nebielim a dostávame sa k procesu sanácie. Až keď je chrup zdravý, vieme sa baviť o tej čerešničke v podobe estetiky, bielenia a rozžiarenia úsmevu. Bielenie využívame aj v prípade, že má pacient záujem o keramiku, to znamená, že má záujem o vysokú estetiku a budú sa mu robiť fazety napríklad na hornej čeluste. Farba keramiky je po odsúhlasení pacientom nemenná, a preto je potrebné predtým ako sa fazety nasadia farebne doladiť farbu zubov dolnej čeľuste. Príkladov kedy bielenie využívame je mnoho.

Keď sa pozriete na škálu pacientov, ktorú máte, tak prichádzajú skôr s očakávaniami takého rozžiareného hollywoodskeho úsmevu, alebo chcú možno len vybieliť svoje zažltnuté zuby, no stále zostať v takej rovine svojej prirodzenosti?

- Vo väčšine je to kombinácia dvoch faktorov. V prvom prípade pacientom na celkovej estetike veľmi záleží a chcú mať pekný efektný úsmeva zároveň funkčný chrup. A potom sú pacienti, ktorým na tej estetike primárne až tak nezáleží a bavíme sa viac o funkčnosti. V oboch prípadoch ale platí ,že chceme dosiahnuť to, aby ten chrup bol zdravý.

Hovorili ste o tom, že zuby musia byť pred bielením zdravé. Sú aj iné limity, ktoré zamedzujú bieleniu?

- Nebieli sa keramika. Ako som už spomenula farba keramiky je nemenná (do keramiky zaraďujeme fazety, korunky, implantáty). Pokiaľ má pacient staršiu keramiku a s farebnosťou je už nespokojný tak sa navrhuje jej výmena. Na fazety sa špecializuje Dr. Silvia Brockman ak je nutná extrakcia- stomatochirurgiu zastrešuje Dr. Kristína Halmová. Podmienku pred bielením je aby zuby boli absolútne zdravé a pred ambulantným bielením musí absolvovať proces dentálnej hygieny.

Často ešte zaznieva aj také strašenie, že zuby sa po bielení stanú citlivejšie. Je to pravda?

- Samotné bielenie bolestivé nie je. Pacienti mi zvyknú v kresle zaspať, prípadne im moja sestrička do pozadia pustí film alebo hudbu podľa ich voľby a oddychujú. Je však nutné povedať aj to, že po bielení bývajú zuby citlivé maximálne ale len v ten deň, na druhý deň už pacient nezvykne ani vedieť, že na bielení bol a začína si užívať efekt žiarivého úsmevu. Mať v dnešnej dobe obavy z bielenia zubov pod dohľadom stomatológa nutné nie je.

Zdroj: archív J.K.V.

Aké sú techniky bielenia?

Vo všeobecnosti sa dá bielenie zubov rozdeliť na dve skupiny. A to je prebielenie zubov, na tomto princípe fungujú najmä bieliace zubné pasty - tie rozlišujeme na pasty s mechanickým alebo chemickým princípom bielenia. Bieliace pasty by som však nepoužívala dlhodobo, možno len v období zvýšenej tvorby nechcených pigmentácií. Zosvetlenie zuba pastami je len veľmi jemné a efekt je tak len veľmi krátkodobý. Druhou skupinou je bielenie zubov do svetlejšej farby ako je pacientova prirodzená farba čiže je to bielenie o niekoľko odtieňov, často o dva-tri odtiene, vďaka ktorému sa dá dosiahnuť žiarivý úsmev, ale je to typ bielenia, ktoré musí mať pod dohľadom striktne stomatológ. Ja používam k ambulantnému bieleniu zubov lampu nemeckej technológie Fläsh, pri ktorej nanášam 32% peroxid, pred nanesením peroxidu dáme na ďasná ochrannú gingivalnu bariéru, aby sa ďasno nepoškodilo, po tomto kroku nanesieme peroxid a osvecujeme 15 minút. Toto zopakujeme 2-3x, a po bielení, zuby veľmi silno zafluroidujem. Takisto je známe aj domáce bielenie s dlahami od lekára- stomatológ urobí odtlačky zubov, v ďaľšej návšteve pacient dostane sadu priesvitných dláh na zuby a peroxidový gél na bielenie. Dlahy si pacient plní týmto gélom na noc po dobu niekoľkých týždňov, efekt býva pre pacienta uspokojivý, napriek tomu je to už staršia metóda ,ktorej nevýhodou je dlhodobá citlivosť zubov a konzum času, ktorý tomu musia venovať. Preto je aj pacientmi preferované najmä ambulantné bielenie, ktoré je časovo nenáročné, efekt je dlhodobejší a výraznejší a citlivosť je veľmi krátkodobá.

Aké sú najčastejšie „domáce recepty“ na bielenie zubov, s ktorými ste sa stretli?

Existujú rôzne “domáce recepty” na bielenie zubov, ako je napríklad použitie sódy bikarbóny, jablkového octu alebo použitie kryštálikov soli chcem upozorniť, že v lepšom prípade si “len” poškriabete sklovinu, v tom horšom si ju rozpustíte, porušíte alebo stratíte, vytvoria sa zubné erózie a spôsobíte si citlivosť. Vaše zuby síce môžu krátkodobo pôsobiť belšie ale veľmi rýchlo nadobudnú skôr horšiu farbu ako pôvodne. Preto by som aj od domácich zaručených rád a receptov upustila a ak bielenie zubov naozaj zvažujute zverte sa do rúk stomatológa. Bielením sa dá dosiahnuť krásny efekt ale keď sa to neurobí profesionálne dá sa tým aj veľa pokaziť.

Koľko bielení musí pacient absolvovať a od čoho to závisí?

Je to veľmi individuálne. Niektorí pacienti majú chrup vo výbornom stave a v podstate potom ako absolvujú dentálnu hygienu sa vieme pohrávať s myšlienkou ambulantného bielenia a niektorí pacienti majú pred sebou trošku dlhšiu cestu. Je pravda, že mnoho pacientov príde s tým, že chce hneď bielienie a je to hotovo, vtedy ich musím častokrát stopnúť a odmietnuť resp. nasmerovať iným smerom lebo bielim zásadne len zdravé zuboradie. Pokiaľ pacient trvá na tom, že chce len bielenie napriek tomu, že tam vidím nálezy, ktoré treba v provom rade riešiť, tak nie som pre neho vhodný stomatológ, lebo na správnej postupnosti vždy trvám.

Ak sa pacient dostane na vysnívanú úroveň belosti tých zubov, tak ako dlho to vydrží a kedy musia pacienti prísť znova?

Ambulantné bielenie vydrží približne rok/rok a pol. Naši pacienti chodia na prevencie každých 6 mesiacov, a v rámci preventívnej prehliadky zároveň sledujeme ako sa vo farebnosti zubov hýbeme - ak mám pocit, že je to potrebné, pacientovi navrhnem dobielenie. Po období 12 až 15 mesiacov pacient väčšinou sám príde s tým, že chce znovu absolvovať bielenie lebo si chce žiarivosť svojich zubov aj naďalej zachovať. Zároveň si pacient odnáša pastu, ktorá obsahuje hydroxyapatit, a jeho pravidelné používanie chráni zubnú sklovinu a minimalizuje jej poškodenie a pomáha belosť zubov udržať.

Zdroj: archív J.K.V.

Prevláda vo vašej ambulancii niektoré z pohlaví?

- Je to zhruba narovnako. O bielenie majú záujem ako muži tak aj ženy, v tomto je to veľmi vyrovnané. Obe pohlavia sú rovnako náročné, čo sa týka estetiky a záleží im na tom, v akom stave chrup majú a aby sa výsledný efekt zhodoval s predstavou s ktorou prišli.

Na záver - ako sa musí pacient správať potom, ako opustí vašu ambulanciu? Musí sa obmedzovať v strave, pití, zmeniť ústnu hygienu?

- Áno, tým, že proces bielenia prebieha v zube ešte nasledujúci týždeň predtým ako sa jeho farba ustáli je potrebné aby sa pacient nasledujúcich sedem dní vyhýbal prioritne: červenému vínu, čiernej káve ,zelenému čaju, takisto čierny čaj, cola, kurkuma ,žlté kari a ak ste fajčiar samozrejme skúsiť nefajčiť..aby sa ustálenie farebnosti nenarušilo resp.narušilo minimálne a výsledný efekt bol tak čo najkrajší. Čo sa týka kávy ak už aj pacient má chuť tak si musí zvoliť skôr capuccino, alebo aspoň pridať mlieko. Pitie mlieka pomáha zabrániť zažltnutiu skloviny a pitím vody zase umožníte slinám prirodzene zriediť niektoré z kyselín nachádzajúcich sa vo vašich ústach, a tak zabránite zažltnutiu. Po ambulantnom bielení zubov je teda dôležité aby bol pacient na seba aspoň ten prvý týždeň prísnejší.