Nedeľný predaj opäť rozdeľuje SaS a OĽaNO: Sulík sarkasticky dodal, že sú to fakt géniovia, pripomína petíciu

Zákon z dielne konzervatívcov by sa do praxe premietol tak, že by si človek nenakúpil v nedeľu ani v bežnom obchode či inej prevádzke (podobne ako počas sviatkov). Rozhodne by to pocítila aj ekonomika Slovenska, ktorá je už aj bez tohto zásahu v pomerne nestabilnom stave. Aj poslanci sa v tomto prípade rozdelili na dva tábory: na tých, ktorí to obhajujú, a na tých, ktorí sú rozhodne proti.

Géniovia z OĽaNO dostali nápad, frfle Sulík

Medzi hlavných kritikov patrí rozhodne aj poslanec a šéf SaS Richard Sulík, ktorý sa už neudržal a k citlivej téme napísal aj status. "Géniovia z OĽaNO vymysleli, že momentálne neexistuje nič lepšie ako navrhnúť zakázať obchodom v nedeľu otvárať, zákazníkom nakupovať a zamestnancom a brigádnikom pracovať. Ak si rovnako ako my v SaS myslíte, že toto nesmie prejsť a treba sa fakt venovať naozajstným problémom Slovenska, podpíšete prosím túto petíciu," napísal Sulík a poslal linky na online petíciu, kde sa venujú tejto problematike. Počet podpisov už medzitým dosiahol číslo vyše päť tisíc.

Sulík ešte dodal, že v princípe znenia zákona ide o "donebavolajúci škodlivý nezmysel".

Návrh podporuje aj konzervatívny poslanec za OĽanO Milan Kuriak, ktorý si myslí, že "rodiny si zaslúžia byť v nedeľu spolu". "Práca počas nedele spôsobuje najmä u žien, ktoré tvoria 80 % zamestnancov v maloobchode, nemožnosť tráviť voľný deň s rodinou," píše sa v návrhu zákona. Predbežné počty pritom podľa Nového času ukazujú, že asi 70 poslancov je ochotných tento návrh podporiť. Zrejme aj to je dôvod, prečo začala SaS konať.

O takých veciach by sa s nami mali vopred poradiť, kritizujú podnikatelia

Podnikatelia sú pri týchto typoch zákonoch veľmi citliví a takmer jednotní v názore (96,4 %), že opatrenia podobného typu by mali byť vopred dostatočne diskutované s dotknutými subjektmi a odborníkmi z rôznych oblastí. Firmy kritizujú degradáciu riadneho legislatívneho procesu a obchádzanie mimorezortného pripomienkového konania prostredníctvom poslaneckých návrhov.

Ak zákon prejde do druhého čítania, tak sa o ňom bude hlasovať definitívne až v marci.