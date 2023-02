Zákaz nedeľného predaja je pod paľbou kritiky: Ostré slová maloobchodníkov na adresu poslancov!

BRATISLAVA – Téma nedeľného zatvorenia obchodov opäť rezonuje. Zákon majú na stole poslanci, ktorí ho v piatok posunuli do druhého čítania. Napriek tomu si od niektorých opozičných poslancov zmeny vyslúžili ostrú kritiku. Navrhované úpravy v zákonníku práce sa však nepozdávajú ani tým, ktorých by sa dotkli najviac maloobchodníkom.

Maloobchodníci uviedli, že diskusia v parlamente ukázala absolútnu neznalosť problematiky a nepochopenie situácie, v ktorej sa maloobchodníci ako aj zamestnanci v maloobchode nachádzajú. Okrem ideologických a populistických názorov podľa nich nezazneli v pléne zo strany navrhovateľov žiadne uchopiteľné argumenty. „Tí istí poslanci, ktorí presadili zvýšenie nedeľných príplatkov, dnes chcú o tieto príplatky obrať zamestnancov v maloobchode a podnikateľom prikázať, kedy majú mať otvorené,“ uviedol šéf Iniciatívy slovenských maloobchodníkov Daniel Krakovský.

Video: Poslanci diskutujú o zatvorení obchodov v nedeľu

Niektorí zástancovia tohto návrhu sa dokonca priznali, že sami so svojimi rodinami trávia nedele najradšej v nákupnom centre. „Je absolútne nepochopiteľné, že je niekto schopný poslať študentov porušovať zákonník práce a pracovať 12 až 16 hodín v sobotu, len aby si vykryli výpadok nedeľného zárobku,“ tvrdí Krakovský a dodáva, že celá téma sa zúžila iba na „ženičky, ktoré majú nárok byť v nedeľu doma s rodinami“.

Poukázal na to, že v maloobchode pracuje široké spektrum ľudí od študentov, slobodných ľudí až po dôchodcov, ktorí si chcú počas víkendov privyrobiť. O túto možnosť by prišli absolútne všetci a na percento nedeľných pracujúcich to bude mať minimálny vplyv vzhľadom na množstvo ľudí zamestnaných vo výrobnej sfére. „Odborníci ako aj zástupcovia podnikateľov spochybňujú tiež argument úspor, keďže napríklad v supermarketoch chladničky musia bežať nonstop a obchodné centrá so službami zostanú rovnako otvorené,“ dodal. Úspora by podľa neho poväčšine nastala iba na strane šetrenia na mzdách zamestnancov.

Galéria fotiek (2) Aupark

Zdroj: Ján Zemiar

„Ak má byť obhajoba návrhu postavená na tom, že vo vyspelých krajinách tento systém funguje, treba sa pozrieť aj na kvalitu podnikateľské prostredia. Navyše takto striktne nastavené podmienky má len minimum krajín sveta,“ uviedli maloobchodníci, ktorí argumentujú aj tým, že je množstvo iných krajín, v ktorých pochopili, že prikazovanie a nariaďovanie skôr podnikateľov odrádza a taktiež deformuje celý systém.

„Poslanci, ktorí zjavne v živote nezamestnávali ľudí a ani nepracovali v maloobchode, chcú od stola ovplyvniť životy tisícov ľudí bez toho, aby sa ich opýtali na názor,“ dodal Krakovský. Zároveň poukázal na odhadovaný priamy výpadok príjmov výške 31 miliónov eur a takmer 1800 ľudí, ktorí vďaka tomuto návrhu prídu o prácu. Vo finále vďaka nákupnej turistike na oboch stranách môže byť výpadok ďaleko vyšší a viacerých podnikateľov to ovplyvní do tej miery, že sa rozhodnú svoje prevádzky zavrieť. Trpieť vraj budú aj prevádzkovatelia služieb a gastro prevádzok, ktorí sa spoliehajú práve na návštevnosť obchodov, a to najmä v nákupných centrách.

Navrhovatelia pri zákaze nedeľného predaja argumentujú štatistikou, podľa ktorej sú slovenskí zamestnanci najčastejšie pracujúcimi zamestnancami počas nedele zo všetkých krajín EÚ, šetrením nákladov či tým, že na základe údajov z e-kasy medzi najmenej ziskové dni v týždni. Poukázajú tiež na to, že obchody boli zatvorené v nedeľu aj počas pandémie.

SaS už rozbehla aj petíciu

Zákon nie je pochutiu ani liberálom z SaS. Opozočná strana preto vytvorila už aj online petíciu. "My, podpísané občianky a občania, vyzývame poslancov NR SR, aby na základe nižšie uvedených argumentov nepodporili návrh zákona, ktorého prijatím by bol štátom zakázaný predaj v nedeľu," píše sa v nej. Spomínajäú viacere negatívvnych efektov, ktoré by takýto zákaz mal. Hovoria o zásahu do slobody jednotlivca, hroziacim výpovediam či ohrození práce študentov.